- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج الصدفية من خلال نظام غذائي سليم؟.. تناول المكسرات والان مع تفاصيل الخبر
وتظهر الصدفية في صورة مناطق حمراء من الجلد مغطاة بمقاييس فضية دقيقة تعرف باسم الآفات، كما يمكن أن تتأثر الأظافر أيضًا وتصبح سميكة ومتشققة.
وكشف تقرير نشر في موقع إكسبريس، عن وجود صلة بين النظام الغذائي وصحة الأمعاء والصدفية، فهناك بعض النصائح حول كيفية تأثير التغذية على الصدفية.
ومن ابرز تلك النصائح لحل مشكلة الصدفية :
1. تناول الكثير من الألياف والتي تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات المختلفة التي تغذي خلايا الجلد.
2. تجنب تناول الكحول للمساعدة في دعم وظائف الكبد الذي يكون سببا في تلك المشكلة.
4. قلل من كمية الدهون الحيوانية والسكر المستهلكة التي تحفز الالتهاب،و الأطعمة المصنعة التي تحفز الالتهابات للالتهابات أيضا.
وفسر التقرير أن الجهاز الهضمي السليم يساعد في تكون الآليات التي تتحكم في انقسام الخلايا، فإذا كانت بطانة الجهاز الهضمي غير صحية، يمكن للسموم أن تخترق وتؤثر على صحة الجلد.
واوصي التقرير بتناول المكملات الغذائية التي تساعد في معالجة صحة الأمعاء،مع ضرورة شرب الماء الذي يساعد في عمليات إزالة السموم، وتناول مصادر فيتامين هـ والتى تشمل جنين القمح وزيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور والبيض وزيت الزيتون.