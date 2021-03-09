كيف تتخلص من رائحة الجسم الكريهة؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

- يسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس، تعرق الجسم، وصدور رائحة كريهة، والتي تعود لأسباب عديدة، منها صحية ونفسية والتي لا يمكن علاجها بمزيلات العرق، مما يسبب الإحراج للكثير من الأشخاص.



وحول ذلك، هناك بعض الطرق التي تساعدك في التخلص من هذه الظاهرة المحرجة، ومنها:

1. استخدم زيوت الجسم، لأن رائحة زيت الجسم تدوم لفترة أطول على بشرتك وتخلصك من رائحة الجسم الكريهة لذا يفضل فركها على الجسم ككل بعناية.

2. استخدم مناديل مبللة للأطفال، خيارًا جيدًا لتجعلك تشعر بالنظافة إلى حد ما، حيث يمكنها القضاء على البكتيريا المسؤولة عن الروائح الكريهة.

3. استخدم طبقات إضافية من مزيل العرق، يساعد استخدام مزيل العرق في القضاء على رائحة العرق، وتزيد الطبقات الإضافية من تأثيره، وكذلك تقتل البكتيريا.

4. تغيير الجوارب الخاصة بك، قدميك من أكثر أجزاء الجسم تعرقًا، مما يسبب رائحة كريهة للغاية، كما يعد جيداً إضافة بودرة الأطفال إلى حذائك.

5. تجنب البصل والثوم والبهارات، تزيد هذه الأطعمة من رائحة الجسم الكريهة، في هذه الحالة، من الأفضل تناول الخضار والفواكه بدلًا من ذلك.

6. تجنب الملابس الضيقة، تدفئ الملابس الضيقة عدة أجزاء من جسمك، مما يؤدي إلى تعرقها، ستساعدك الملابس الفضفاضة على البقاء منتعشًا.