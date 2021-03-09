المحار.. فوائد صحية لا مثيل لها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُعد المحار أحد الثمار البحرية الشهية والشهيرة ليس فقط بمذاقها اللذيذ، وإنما أيضًا بقيمته الغذائية العالية.

وقالت الجمعية الألمانية للتغذية إن المحار يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه يعد منجما للزنك، الذي يتمتع بأهمية كبيرة للعديد من عمليات الأيض في الجسم.

وأضافت الجمعية أن الزنك يعمل أيضا على تقوية جهاز المناعة، ويحفز إنتاج الهرمونات الجنسية، ويرفع مستوى هرمون الذكورة "التستوستيرون".





كما يمتاز المحار بانخفاض سعراته الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام من الجزء القابل للأكل من المحار على 66 سعرا حراريا فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المحار غنيا باليود والبروتين عالي القيمة والنحاس والسيلينيوم.



