شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو حمض الهيالورنيك وكيف يساعد فى الحفاظ على صحة بشرتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب حمض الهيالورونيك دورًا مهمًا في الحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب، فإن من أبرز مهامه هو الحفاظ على مستويات الرطوبة بطبقات الجلد.



حمض الهيالورنيك يلعب دورا فى الحفاظ على البشرة وصحتها

وحمض الهيالورونيك (Hyaluronic acid)، عبارة عن مادة تتواجد ببعض المناطق بالجسم لكنها تزداد تركيزها في منطقة العيون والمفاصل، فهو من المواد التي تتمتع بخواص مرطبة طبيعية، نظرًا لأنها ترتبط بعدد كبير من جزيئات الماء، وتعمل على الحفاظ على البشرة من علامات تقدم العمر.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع healthline، فإن خلايا البشرة تنتج حمض الهيالورونيك بشكل طبيعي في محاولة للحفاظ على مستويات الرطوبة، إلا أن الشيخوخة قد تؤدى إلى تراجع مستويات إنتاجه داخل الجسم ما يؤدى إلى العديد من المشاكل بالبشرة مثل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

وأوصي الخبراء بضرورة ترطيب البشرة بدرجة كافية مع تقدم العمر نظرًا لترجع مستويات حمض الهيالورنيك، الذى يملك القدرة لتحسين أي نوع من أنواع البشرة، حتى البشرة الحساسة، وكذلك البشرة الدهنية.

ويلعب دورًا مهمًا في تخسين مظهر الشفاه والعمل على ترطيبها والحصول على نعومة ومواجهة مشاكل جفاف وتشقق الشفاه.

ويساعد على شد الجلد وتخفيف عمق وحدة التجاعيد، حيث إنه من ضمن المواد الأساسية المستخدمة في حقن الفيلر والبوتكس لذا يستخدم في رفع وشد الوجنتين وحسين مظهر منطقة محيط العين وتحديد الشفاه.

وبالإضافة إلى فوائد حمض الهيالورونيك التجميلية فإنه يستخدم للعلاج من الحالات المرضية المزمنة خاصة المتعلقة بالتهاب المفاصل لتخفيف حدة أعراض الفصال العظمي، وفي بعض مشكلات العيون، مثل: جفاف العيون، وانفصال الشبكية، وإصابات وجروح العيون.