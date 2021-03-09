سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021.. الليرة رهن "السوداء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زادد سعر الدولار مقابل الليرة، في تعاملات السوق السوداء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، رغم إجراءات أمنية واسعة للسيطرة على هذه السوق.

وتراوح سعر الدولار في تعاملات السوق غير الرسمية ما بين 10400 و10450 ليرة لكل دولار. وفق وسائل إعلام محلية.

وفي مسعى لوقف تدهور الليرة اللبنانية وكبح تعاملات السوق السوداء للدولار، نفذت أجهزة الأمن اللبنانية حملات دهم لمنازل بعض الصيارفة.

وقالت مصادر ، فور انتهاء الاجتماع الأمني الاقتصادي في قصر بعبدا - مقر الرئاسة اللبنانية - والذي اتخذ عدة قرارات بملاحقة المتلاعبين بسعر الليرة في السوق السوداء نفذ الأمن العام اللبناني حملة دهم لمنازل ومراكز بعض الصرافين الذين يتداولون في السوق السوداء.

وتم وتوقيف العديد منهم ومصادرة مبالغ بالدولار بحوزتهم والحملة شملت مناطق في بيروت والضاحية الجنوبية والبقاع.

كما أعلنت هيئة "أوجيرو" في بيانٍ، أنها "قامت بإبلاغ الجهات القضائية المعنية بملف حجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي والمعنية بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية في السوق السوداء، بأنها تمكنّت من حجب المواقع الإلكترونية".

يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية.

ومساء أمس الإثنين، أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن بلاده تملك الأموال الكافية لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس/آذار الحالي، مضيفا: "قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وقبل أيام،هدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني بالاعتكاف إذا كان يشكل ضغطاً باتجاه تشكيل حكومة جديدة، بعد أن بات لبنان على حافة الانفجار، داعيا إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت.