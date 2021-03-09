شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لتناول الطعام ببطء.. منها تحسين الهضم وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من العوامل التى تعوق إنقاص الوزن، مثل العوامل الوراثية، والبيئة، وبعض الظروف الصحية التى لا يمكن السيطرة عليها، ورغم ذلك يمكن تغيير تلك العوامل مثل النشاط البدني الذى يساعد في تحقيق هدف اللياقة البدنية، ولكن هناك عامل آخر وهو تناول الطعام ببطء، وفى التقرير التالي نرصد الفوائد الصحية التي يقدمها تناول الطعام ببطء، ،وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.



هل تؤثر سرعة الأكل على عملية إنقاص الوزن؟ إليك ما تحتاج لمعرفته حول الأكل ببطء

امتصاص أفضل للعناصر الغذائية:يمكن أن يساعد الأكل ببطء في تحقيق هضم أفضل، هذا يعني أن امتصاص الجسم للعناصر الغذائية سيتم تعظيمه أيضًا. انخفاض مستويات التوتر:يؤدي المضغ المتزايد والرضا عن الطعام إلى عقل أكثر هدوءًا وسعادة، يمكن أن يساهم ذلك بشكل مباشر في تحقيق مستويات منخفضة من التوتر. تحسين الهضم: الأكل ببطء يتطلب منك مضغ المزيد، يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز عملية الهضم والتشجيع على إنقاص الوزن. يحفز الشبع:الأكل ببطء يمكن أن يساعدك على الاستمتاع بطعامك إلى أقصى حدوده، قد لا يكون تناول الطعام دائمًا كافيًا، ومع ذلك، فإن تناول الطعام مع الاعتراف والتقدير بمذاقه ونكهته ورائحته وملمسه يمكن أن يساعدك على الشعور بالرضا عن طعامك. يعزز المضغ:يزداد المضغ أثناء الأكل ببطء. هذا يمكن أن يساعد في تنظيم وتقليل تناول السعرات الحرارية ، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.

تقليل الإصابة بالسمنة

يمكن أن يكون الأكل ببطء أكثر صحة مما كنت تعتقد أنه يمكن أن يكون، بصرف النظر عن الفوائد المذكورة أعلاه ، يمكن أن يساعد تناول الطعام ببطء في منع حالات مثل الإفراط في تناول الطعام وتقليل خطر الإصابة بالسمنة التي يمكن أن تساهم بشكل أكبر في الحصول على جسم أكثر صحة وسعادة