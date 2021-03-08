حمدوك يزور السعودية الثلاثاء.. مباحثات ثنائية ولقاء ولي العهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة رسمية يناقش خلالها سبل تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة.

وأصدر مجلس الوزراء السوداني، بيانا جاء فيه، إن عددا من الوزراء بينهم، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، والمالية الدكتور جبريل إبراهيم، ومدير المخابرات العامة الفريق جمال عبدالمجيد، سيرافقون حمدوك إلى السعودية.



وتابع البيان، أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، وعدد من المسؤولين السعوديين.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبُل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.

وتعتبر زيارة حمدوك هي الثانية التي يجريها رئيس الوزراء السوداني إلى السعودية منذ توليه منصبه.