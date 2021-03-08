محكمة برازيلية تتيح للرئيس السابق الترشح لانتخابات 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت محكمة في البرازيل ،الإثنين، الإدانات الصادرة في حق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد.

ويسمح هذا الحكم لولا دا سيلفا بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2022 ومنافسة الرئيس الحالي جايير بولسونارو.



واتخذ القاضي إدسون فاشين، في المحكمة العليا بالبرازيل، هذا القرار الذي كان له وقع كبير بحجة أن "محكمة كوريتيبا" بجنوب البلاد، والتي حكمت على لولا في أربع قضايا "غير مخولة" بالبت في هذه الملفات.

وفي عام 2019، ألغى القضاء نصا كان يسمح بسجن أي شخص قبل انتهاء كل وسائل الطعن، ويمكن أن يسمح هذا بالإفراج عن حوالي خمسة آلاف سجين آخر.

وأصدر قاضٍ برازيلي، حينها، قراراً بالإفراج عن الرئيس السابق سيلفا، في ضوء قرار اتخذته المحكمة العليا.

وألغى القضاء نصاً كان يسمح بسجن أي شخص قبل انتهاء كل وسائل الطعن، إذا أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عليه، معتبراً أنه مخالف للدستور، ويمكن أن يسمح هذا القرار بالإفراج عن حوالي خمسة آلاف سجين آخر.

وتم الإفراج عن لولا دا سيلفا (74 عاماً) بعد أكثر من عام ونصف عام على سجنه في كوريتيبا (جنوب) بتهمة الفساد.

وكان لولا يمضى عقوبة بالسجن ثماني سنوات وعشرة أشهر بتهمة الفساد. وقد أوقف في أبريل/نيسان 2018، بعد أن أثبتت محكمة الاستئناف الحكم وقبل استنفاد وسائل الطعن في الحكم أمام محاكم أعلى.