موجز ”الخليج 365” للسياحة.. قرار مطار الخرطوم وشروط السفر الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

حققت "دناتا" الإماراتية، إنجازا بارزا في مجال الشحن بدبي، إذ تعامل فريق عملها منذ مارس 2020 مع 5000 رحلة.

أغلقت القيود المرتبطة بوباء كورونا كليا أو جزئيا ثلثي الوجهات في أنحاء العالم أمام السياحة الدولية، وفقا لمنظمة السياحة العالمية.

يزيد التوجه نحو إصدار وثائق تأمين خاصة بكوفيد-19 كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج.

أعلنت شركة "كانتاس" الأسترالية عزمها بدء الرحلات الدولية مرة أخرى عند اكتمال التطعيم الشامل ضد الفيروس.

يتوجه آلاف الأوروبيين الذين أنهكهم تفشي الجائحة إلى إحدى العواصم الأوروبية الأكثر تضررا من كورونا، هربا من كآبة القيود المفروضة.

أعلنت سلطة الطيران المدني بالسودان إغلاق مدرج مطار الخرطوم غدا الثلاثاء لمدة 6 ساعات.