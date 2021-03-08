شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير الأزهر من «الوشاح الأزرق».. «ألعاب الموت» كرة نار تحرق هوس الشباب (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الألعاب المميتة أو كما يُطلق عليها ألعاب الموت ظاهرة بدأت في الوجود على الساحة العالمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تمتلك قدرة كبيرة على جذب الشباب والمراهقين لما تقدمه من إثارة وقدرة على إدخالهم في حالة استمتاع أثناء استخدامها، وأحدثها الوشاح الأزرق، التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.

الوشاح الأزرق أو تحدي التعتيم واحدة من بين ألعاب إلكترونية فرضت نفسها على المجتمع خلال السنوات الأخيرة مثل الحوت الأزرق ومريم وغيرهما، وتقوم الوشاح الأزرق على جلوس المستخدم في غرفة مظلمة وتصوير نفسه أثناء قيامه بخنق نفسه بشكل متعمد في إطار اللعبة، الأمر الذي أدى لحدوث حالات وفيات وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع مركز الأزهر العالمي للفتوى يصدر تحذيرًا رسميًا منها مؤكدًا أنها حرام شرعًا.

ظاهرة إدمان الألعاب المميتة منتشرة بشكل كبير حيث ينساق ورائها النشطاء دون وعي، في كل مرة تظهر فيها مثل هذه الألعاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الحوادث والوفيات التي تنتج عنها، ورغم تشديد الجهات المعنية على عدم استخدامها.

«المصري اليوم» تواصل مع الخبراء لتفسير الظاهرة وإيجاد حلول بديلة.

ما الهدف من نشر الألعاب المميتة ومن المستفيد؟

قال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إن الهدف الأساسي من نشر الألعاب الخطيرة مثل الوشاح الأزرق هو تحقيق الربح، لذلك يعمل القائمون عليها على جذب أكبر عدد من المشتركين وبالتالي جلب المزيد من الإعلانات التي تحقق مزيد من الأرباح، لذلك نجدهم يستهدفون المراهقين والشباب بشكل أساسي، لأنهم الفئة الأكثر استجابة.

أضاف: «لا نستطيع التأكيد على هوية شخص أو جهة معينة وراء نشر الألعاب الخطيرة، لكن يمكننا القول إن أي شخص أو جهة ترغب في تحقيق الربح في المقام الأول بغض النظر عن الأضرار المحتملة، هم من الذين يقفون وراء نشرها».

دوافع الإقبال على الألعاب المميتة

يقول الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الصحة النفسية إن هذا النوع من الألعاب يجذب قطاع كبير من المراهقين والشباب رغم علمهم بالمخاطر التي تنطوي عليها بسبب حب الاستكشاف الذي يتميز به الشباب، ورغبتهم المستمرة في خوض تجربة جديدة لم يخوضوا مثلها قبل ذلك.

أضاف «مجدي»: «نسبة المخاطرة التي تتضمنها الألعاب تجعل نسبة الأدرينالين لدى المستخدم ترتفع وبالتالي يشعر بالاستمتاع والسعادة نتيجة لقدرته على خوض التجربة».

أوضح: «الأمر يشبه كثيرًا الألعاب العنيفة الموجودة في الملاهي والرياضات الخطيرة مثل السكاي دايفنج أو الغطس لمدة طويلة على بعد عميق تحت الماء أو سباق السيارات، فكل هذه الألعاب تندرج تحت بند الألعاب العنيفة التي قد تعرض حياة اللاعب للخطر لكن رغم ذلك تسبب السعادة ولا يكف محبيها عن ممارستها».

تابع: «مصممو تلك الألعاب يعتمدون على الإثارة في الترويج لها لجذب أكبر قدر من المستخدمين، وهو ما يحدث»، لافتًا إلى أنه في حالة نجاة اللاعب من المخاطر في كل مرة يخوض فيها اللعبة سيكتسب مزيد من الرغبة في لعبها مرة أخرى غافلًا عن أي ضرر يمكن أن تجلبه.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة قد يصيبه فقط القلق والتوتر والأرق إذا كانت الألعاب تعتمد على وضع المشترك في تحت ضغط نفسي بشكل أساسي.

حل قانوني

أوضح عادل عبدالمنعم أن «بعض الدول تستطيع تنفيذ قانونها المحلي بحجب تطبيق معين أو لعبة معينة على شركة جوجل في حالة وجود وجود مكاتب إقليمية لجوجل أو آبل داخل الدولة التي ترغب في ذلك»، موضحًا أن مصر لديها قوانين جيدة لكنها لا تمتلك آلية قانونية فعلية للسيطرة على هذا النوع من الألعاب لعدم وجود مكتب إقليمي لشركة جوجل بها.

أضاف: «حتى في الدول التي تمتلك القدرة على حجب التطبيقات غير المرغوب بها، يمكن للشباب التحايل على الوضع وتحميل الألعاب مرة أخرى من خلال استخدام بعض البرامج التي تجعله يبدوا لمحرك البحث جوجل كأنه يبحث من دولة أخرى، كما أن نظام التشغيل أندرويد يسمح بتحميل تطبيقات مجهولة المصدر من مواقع غير معروفة أو عن طريق تبادلها على تطبيقات المراسلة مثل الواتساب».

تابع: «هنا الخطر يتضاعف حيث نجد أنفسنا أما استخدام لعبة أو تطبيق غير مرغوب فيه ويمثل خطورة من الأساس بالإضافة إلى أن أجهزتنا قد تصبح عرضة للفيروسات».

أشار خبير أمن المعلومات إلى قانون حماية البيانات الشخصية المصري الصادر العام الماضي، يجرم التعامل مع الطفل دون موافقة ولي أمره وفقًا لتعريف الطفل في الدولة، وبالتالي يمكن رفع دعاوى قضائية بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ضد الشركات التي تقوم بتجميع معلومات عن الأطفال دون موافقة ولي الأمر.

التوعية على رأس الحلول

يقول خبير أمن المعلومات: «يظل الحل للأزمة في النهاية توعويا في المقام الأول من خلال تثقيف المستخدمين حول طبيعة الألعاب التطبيقات التي يستخدومنها، على كافة المستويات مثل التعليم والإعلام وأولياء الأمور»، لافتًا إلى أن الثقافة التكنولوجية غير موجودة لدى قطاع كبير من أولياء الأمور بالقدر الذي يمكنه من السيطرة على الوضع.

أضاف: «يمكن تثقيف الآباء على المستوى التكنولوجي من خلال إصدار المجلس القومي للطفل أو المجلس القومي للأمومة والطفولة على سبيل المثال لكُتيب إرشادي يوضح خطوات استخدام الإعدادات الموجودة في كل تطبيق لحجب المحتوى غير المرغوب به».

أوضح: «كما يمكن شن حملات إبلاغ عن الألعاب الخطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن هذا الأمر لا يمكن تنظيمه بشكل دولي، ولكن إذا امتلك الناس وعي كافي يمكنهم شن حملات دعائية مضادة لهذه التطبيقات، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لإغلاقه».

ووافقه في الرأي، إبراهيم مجدي، قائلًا: «الحل يكمن في محو الأمية الإلكترونية وتثقيف الآباء إلكترونيًا حتى يستطيعون التعرف على نوعية المشكلات التي قد يتعرض لها أبناؤهم أثناء استخدامهم للتطبيقات والمواقع باختلافها».

أوضح: «يجب أن يعكس الآباء صورة إيجابية عن مدى معرفتهم بطبيعة التطبيقات التي يستخدمها الأبناء حتى لا يسهل على المراهق إخفاء ما يفعله وحتى يستطيع متابعته بشكل مُجدي».

أكد استشاري الصحة النفسية: «إذا أراد الأب تربية وتوجيه المراهق فعليه أن يكون ملم بقواعد التكنولوجيا المستخدمة يوميًا، حيث أحدثت التكنولوجيا تغييرًا في سلوكيات الأشخاص، وبالتالي عليه أن يتبع طرقا مبتكرة في التربية».

أشار إلى دور الإعلام في حل المشكلة مؤكدًا أن دوره يجب ألا يتوقف عند التحذير من خطورة الألعاب الإلكترونية فقط، بل من الضروري استضافة متخصصين قادرين على التوعية بشكل جيد مع تقديم بدائل جيدة يمكن الاهتمام بها بدلًا من الألعاب الإلكترونية.

اختتم: «من الممكن أن يكون محبي هذه الألعاب ليس لديهم اهتمامات أخرى لذلك تستحوذ الألعاب أو التطبيقات على اهتمامهم بشكل كبير، لذلك إيجاد بديل يعد أمر ضروري في حل المشكلة».