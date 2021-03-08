شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للمرأة.. تعرفي على متلازمة تكيس المبيض وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد عدة أنواع من متلازمة تكيس المبايض ومعرفة أي نوع من متلازمة تكيس المبايض لديك هو المفتاح لمعرفة بروتوكول علاج هذه المتلازمة، خاصة أن السبب الجذري لها، وبالتالي العلاج يختلف من امرأة إلى أخرى، يعتمد العلاج والنظام الغذائي أيضًا على مرحلة رحلة الشفاء التي توجد المرأة فيها وبالتالي، فإن شفاء متلازمة تكيس المبايض هو رحلة ولا يمكن أن يكون هناك نظام غذائي شامل واحد وعلاج يناسب الجميع، ولكن المفتاح هو أن تفهم المرأة السبب الجذري الخاص بها في متلازمة تكيس المبايض.

ووفقا لتقرير لموقع time now news لا يوجد نوع واحد فقط من متلازمة تكيس المبايض فهناك عدة أنواع ومعرفة أي نوع من متلازمة تكيس المبايض لديك هو المفتاح لمعرفة بروتوكول علاج متلازمة تكيس المبايض المناسب لك ، أيضًا توجد أعراض مختلفة من متلازمة تكيس المبايض فليس كل النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من زيادة الوزن أو زيادة نمو الشعر أو الإصابة بحب الشباب ويمكن أن يؤخر هذا الالتباس التشخيص ، وبالتالي يؤدي إلى تأخير العلاج والدعم المناسبين.

3 أنواع من متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض المقاومة للأنسولين: هذا هو أكثر أنواع متلازمة تكيس المبايض شيوعًا وشيوعًا، توقف مستويات الأنسولين المرتفعة الإباضة ، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية والأعراض تحدث مقاومة الأنسولين عن طريق النظام الغذائي تتمثل الأعراض في زيادة الوزن أو السمنة وحب الشباب والشعرانية وتقلب المزاج وقلة الدورة الشهرية عادة ما تعتبر النساء المصابات بهذا النوع من متلازمة تكيس المبايض مصابات بمرض السكري.

متلازمة تكيس المبايض القائمة على الالتهاب: هذا هو نوع متلازمة تكيس المبايض الذي يمكن رؤيته عند النساء اللواتي لا يعانين من زيادة الوزن ، ولكن الوزن الطبيعي أو حتى نقص الوزن ، ولا يشعرن بأي من الأعراض التقليدية لمتلازمة تكيّس المبايض، تأتي الاستجابة الالتهابية التي توقف التبويض وتسبب دورات غير منتظمة من استجابة الجسم لأطعمة مثل الغلوتين ومنتجات الألبان والسكر وفول الصويا أو من التعرض المفرط للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، يمكن أن تتسبب المؤثرات المتعددة في إعاقة الإباضة والدورات غير المنتظمة، سيؤدي قلة الإباضة إلى ظهور أعراض ، ولكنها لن تبدو بالضرورة أو تشعر بنفس الشعور مثل متلازمة تكيس المبايض الشائعة المقاومة للأنسولين.

متلازمة تكيس المبايض المستحثة بالهرمونات الاصطناعية: هذا النوع من متلازمة تكيس المبايض شائع لدى النساء اللواتي تناولن حبوب منع الحمل أو غيرها من وسائل منع الحمل الهرمونية مثل الغرسة أو الطلقة أو الحلقة ، لفترة طويلة سوف يأتون ويرون فتراتهم لا تعود. تعمل الهرمونات الاصطناعية على قطع الاتصال بين الغدة النخامية والمبايض لمنع الحمل