بينها تناول الحمص … 10 طرق فعالة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:17 مساءً - تعتبر السكريات المضافة أمرا خطيرا، وتظهر الأبحاث أن السكر الزائد يسبب تغيرات في أدمغة الأشخاص مماثلة لتلك التي تحدث لدى مدمني المخدرات والكحول.

ويعتبر التخلص من إدمان السكر أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن وتجنب مرض السكري من النوع الثاني. وكشفت دراسة جديدة أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يفقدون 7٪ من وزنهم عن طريق تناول سعرات حرارية أقل وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، وهو ما يقلل أيضا من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 60٪.

وهناك مجموعة من الطرق الفعالة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.. وهي:

الابتعاد عن القهوة والمشروبات المحلاة

هناك من يفضلون تناول القهوة يوميا ووضع الكثير من السكر، وهو أمر خطير، ويمكن الاستعاضة عنها بالقهوة غير المحلاة.

تناول القرفة

قم برش القرفة على البن المطحون أو أضف القرفة إلى الزبادي والحبوب الساخنة، حيث أظهرت دراسة سابقة أن القرفة قد تجعل الخلايا والكبد تستجيب بشكل أكثر كفاءة للأنسولين، وهو ما يساعد على تحسين توازن السكر في الدم وفقدان الوزن.

كما أوضحت دراسة أخرى أن نصف ملعقة صغيرة فقط من القرفة يوميا لمدة 20 يوما تعد كافية لتحسين وخفض نسبة السكر في الدم بنسبة تصل إلى 20٪.

تقليل الكربوهيدرات

يمكن تقليل الكربوهيدرات عن طريق تناول الخضراوات أو لف الساندويتشات بأوراق الخس أو شرائح الجبن بدلا من الخبز.

تبسيط النظام الغذائي

يعتبر التنوع نكهة الحياة، لكنه قد لا يكون جيدا عند إنقاص الوزن. ووجدت دراسة سابقة في عام 2015 أن الأشخاص الذين تناولوا نظاما غذائيا أكثر تنوعا يكون محيط خصرهم أكبر من الأشخاص الذين يتناولون وجبات أبسط.

تناول الحمص

للسيطرة على الإفراط في تناول الطعام، يمكن تناول الحمص، ووجدت دراسة نشرت في مجلة Obesity أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة في اليوم من الحمص، يشعرون بالشبع بنسبة 31٪ أكثر من غيرهم.

تناول الخل

أظهرت الأبحاث التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن تناول الخل قبل أو بعد وجبة غنية بالكربوهيدرات يقلل نسبة السكر في الدم، حيث يعمل حمض الأسيتيك في الخل على تعطيل إنزيم ”الأميليز“ الذي يحول النشا إلى سكر.

ولكن يجب التأكد من استخدام الخل الأبيض أو خل التفاح، حيث يحتوي الخل البلسمي على المزيد من السكر.

تناول الكرفس

يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء، كما أنه غني بفيتامين ك المضاد لمرض السكري. وتشير الدراسات إلى أن فيتامين ك يحسن من حساسية الأنسولين، ما يساعد على التمثيل الغذائي للسكر في الدم.

شرب المزيد من الماء

يعتبر الماء أرخص وأسهل طريقة لتحسين الصحة وإنقاص الوزن، ووجدت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين يشربون القليل من الماء كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم.

التاريخ المرضي للعائلة

تعد معرفة التاريخ الصحي للعائلة سلاحا مهما ضد مرض السكري من النوع الثاني، لأنه يعد إشارة على أن تكون أكثر عرضة لارتفاع نسبة السكر في الدم.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري لديهم خطر متزايد بنسبة 26٪ للإصابة بمقدمات السكري.