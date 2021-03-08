إليكم قائمة الأطعمة اللازمة للوقاية من فقر الدم عند النساء‎

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:17 مساءً - فقر الدم هو اضطراب نقص التغذية يمكن أن يصيب أي شخص، ولكنه أكثر انتشارًا بين الأطفال والنساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب.

تصاب العديد من النساء بفقر الدم الذي يترتب عليه العديد من المضاعفات الصحية، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

فقر الدم هو حالة تتطور عندما يكون هناك نقص في الحديد أو نقص في خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموغلوبين في الدم، نقص الحديد المعدني في الدم هو السبب الشائع لاضطراب خلايا الدم الحمراء، الحديد ضروري لإنتاج بروتين الهيموغلوبين الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين، وهو أمر حيوي لتوليد الطاقة والقيام بوظائف مختلفة.

ما الذي يسبب فقر الدم؟

يحدث فقر الدم في الغالب بسبب نقص الإمداد بالعناصر الغذائية، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 والبروتينات والأحماض الأمينية والفيتامينات A و C والفيتامينات الأخرى من مجموعة B-complex، نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم.

فيما يلي قائمة بالفيتامينات والمعادن التي يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي:

الحديد

يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد، بما في ذلك اللحوم الحمراء والفاصوليا والعدس والخضروات الورقية والحبوب المدعمة بالحديد والأطعمة المجففة، مثل الزبيب والمشمش، الغنية بالحديد.

فيتامين ج وفيتامين ب 12

يحتاج الجسم فيتامين ج وفيتامين ب 12 بالإضافة إلى الحديد لإنتاج الكمية الكافية من خلايا الدم الحمراء السليمة، ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه العناصر في انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء والتعرض لخطر الإصابة بالأنيميا.

وتشمل المنتجات المحملة بفيتامين ج وفيتامين ب 12 منتجات الألبان واللحوم وفول الصويا والحبوب المدعمة الغنية بفيتامين ب 12. الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والطماطم والبروكلي والفراولة الغنية بفيتامين سي.

حمض الفوليك

هناك العديد من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك المغذي، ومن بينها البازلاء الخضراء والفاصوليا والفول السوداني والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والهليون والأفوكادو والخس والذرة الحلوة والحمضيات.

من المهم أن تعرف أن بعض أنواع الخضروات الورقية الخضراء داكنة اللون تحتوي على مادة الأوكسالات (Oxalates)، والتي قد تعيق عملية امتصاص الحديد في الجسم، لذا من المهم التنويع في مصادر حمض الفوليك.

الأسماك

تعد الأسماك من مصادر الحديد النباتي الجيدة والمشهورة، ومن بينها نذكر الاتي؛ المحار، والجمبري، والسردين، والتونا، والسلمون.