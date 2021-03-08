للوقاية من كورونا.. إسرائيل تطعم العمال الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت إسرائيل، الإثنين، حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19 لعشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية الفلسطينيين الذين يعملون لديها في قطاعات مختلفة منها الزراعة والإنشاءات.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن: "أطلقنا اليوم حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا لصالح العمال الفلسطينيين الذين يشتغلون في إسرائيل".



وأضاف في بيان: "الحديث يدور عن مصلحة صحية واقتصادية مشتركة كوننا نعيش في نفس البيئة الوبائية، ويجب علينا جميعا المساهمة في الجهد الرامي إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في المنطقة، مع الحفاظ على صحة الجمهور وعلى أداء المرافق الاقتصادية. هكذا فقط سنتمكن من التغلب على كورونا، ومن استعادة مجرى الحياة الاعتيادي".

وأوضح البيان: "ستستمر الحملة الأسبوعين المقبلين، ويستطيع كل عامل معني بتلقي التطعيم القيام بذلك خلال الأسبوعين القادمين في أحد المجمعات، على أن ينسق صاحب عمله الأمر مع الوزارات المختصة".





وقال شاهر سعد، أمين عام اتحاد العمال الفلسطينيين: "اليوم تم تطعيم حوالي 4000 عامل على المعابر من الجانب الإسرائيلي من خلال طواقم طبية إسرائيلية وسبق تطعيم حوالي 2800 في الأيام الماضية في مواقع العمل".



وأضاف لرويترز: "مع نهاية حملة تطعيم العمال نتوقع أن يصل العدد إلى 92 ألف عامل من العاملين في إسرائيل إضافة إلى أن 32 ألف عامل يعملون في المستوطنات سيحصلون على اللقاح بدءا من الثلاثاء".



ودعا سعد "كل العمال للحصول على هذا اللقاح من أجل صحتهم وصحة عائلاتهم إضافة إلى أنه قد يكون شرط الوصول إلى أماكن العمل أن يكون العامل قد حصل على اللقاح".



كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت، الإثنين، تسجيل 2003 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و22 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبدأ، الأحد، تطبيق إغلاق شامل في بعض المحافظات لمدة يوم أو يومين وسيمتد في بعض المحافظات الأخرى أسبوعا لمواجهة انتشار الفيروس.





وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا يوميا، من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء.



وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 225492، تعافى منهم 200162 وتوفي 2377.

