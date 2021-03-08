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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين،عقد اتفاق تنفيذى، للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية والجامعة المصرية اليابانية، لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية، مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

وقال "الجوهري"، أن أهم الأهداف الاستراتيجية للمشروع هو الاستثمار فى الأفراد من خلال نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتعميق نظام المعرفة الفضائية، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات مهارات عالية وقادرة على تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة، وخلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يستتبعه من تكنولوجيا متقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء .

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

وأضاف:"سيتم توفير منهج نظرى وعملى متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة يشمل التمارين والمحاضرات الملحقة بالمعمل لمنح الطلاب خبرة عملية فى اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية".

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

بدوره قال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم منح الطلاب والمهندسين حديثى التخرج تدريبا عمليا فى مجال الفضاء مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسية لتصميم النظم الالكترونية والنظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما، بالاضافة الى عمليات هندسة النظم لكافة الأنظمة الفرعية ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام .

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)

وأوضح الدكتور أيمن محروس، المسؤول عن المشروع بالجامعة المصرية اليابانية، أن معمل الأقمار التعليمية يتكون من أربعة وحدات رئيسية هى نموذج قمر صناعي وتعليمي لتطبيقات (الاتصالات – الاستشعار من البعد – البيئة الفضائية) واجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية علي القمر الصناعي التعليمي ووحدة محاكاة المحطة الأرضية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمي وتطبيقاته المختلفة.

وكالة الفضاء والجامعة المصرية اليابانية توقعان عقد اتفاق لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية (صور)