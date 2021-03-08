اليمنيات بـ"يوم المرأة".. الكشف عن حصيلة إرهاب الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحل اليوم العالمي للمرأة ( 8 مارس من كل عام) وآلاف النساء اليمنيات يتصدرن قوائم ضحايا نيران مليشيات الحوثي منذ 6 أعوام مضت.

وتعددت أشكال الانتهاكات الحوثية ضد المرأة، والتي من الحرمان من حق العمل والحياة الكريمة إلى الاعتداء المباشر بالقتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، وتجاوزت الخطوط الحمراء عقب توثيق حالات اغتصاب بحق سجينات في معتقلات الانقلابيين.



وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، كشف تقرير حديث صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المدعومة من الأمم المتحدة، سقوط أكثر من ألفي امرأة وطفلة ضحايا بنيران مليشيا الحوثي.



واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تأسست 2015 بقرار جمهوري وبدعم أممي وتتولى مسؤولية التحقيق في انتهاكات الحرب الدائرة في اليمن.



ووفقاً للتقرير، الذي وصل ”الخليج 365” نسخة منه، فوثقت اللجنة من مقتل وإصابة 2617 امراة وطفلة خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية 2020 إثر القصف العشوائي الذي استهدف الأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح التقرير، الذي تم إطلاقه في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور 30 منظمة معنية بحقوق الإنسان محلية ودولية، أن اللجنة انتهت من الرصد والتحقيق بمقتل 528 امراة وإصابة 805 إضافة إلى مقتل 512 طفلة وإصابة 772 أخرى.



وتصدرت محافظة تعز القائمة بعدد 678 امرأة ضحية، تلتها محافظات الحديدة والجوف والضالع.



وحسب اللجنة الوطنية، فقد انتهت من التحقيق في عدد 726 امرأة تعرضن للتهجير القسري من مناطقهن تحت السلاح والاكراه وهو الامر الذي أدى لتعرضهن مع اطفالهن أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن.



وذكر التقرير أنه تم التحقيق في سقوط 109 امرأة نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بينها 40 قتيلة و 69 إصاباتهن خطيرة سببت لأغلبهن اعاقات دائمة وتشوهات مختلفة وذلك في محافظات تعز والجوف والحديدة والبيضاء والضالع وعدن ولحج ومأرب وصعدة.



وأشار تقرير اللجنة الوطنية إلى سقوط 150 طفلة بسبب الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



ولفتت اللجنة الوطنية حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء اثناء فترة الحرب، إلى أنها تحققت في عدد 72 امرأة يمنية تعرضن للاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي او ابتزاز لأسرهن كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب.



وأوضحت أن أمانة العاصمة المختطفة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، جاءت في المرتبة الأولى بعدد 31 حالة، مبينة أن المليشيا الحوثية تمارس الاعتقال والاخفاء والتعذيب وتحتجز اغلب النساء في فروع الامن وأماكن احتجاز سرية أخرى بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية.



وكشفت أن مليشيا الحوثي أنشأت ملحقا سريا جوار السجن المركزي في أمانة العاصمة صنعاء لإخفاء النساء وتتواجد فيه حاليا 50 امرأة مخفية بحسب إفادات 4 من الضحايا الناجيات.



اللجنة، بحسب التقرير الصادر عنها، حققت في عدد 4 وقائع اغتصاب ضد النساء على خلفية نشاطهن ومواقف أسرهن السياسية والفكرية تصدرت القائمة أمانة العاصمة ومحافظة ذمار الواقعتين تحت سيطرة المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وسجلت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وفاة 15 من النساء بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون منذ سنوات على مديريات محافظة تعز وفترات طويلة على مديريات مختلفة في محافظتي الحديدة والضالع.

وأشارت إلى أن عمليات تفجير المنازل تأتي ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ظهرت خلال الفترة من مارس 2015 وحتى اليوم، لافتة إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا تسببت في تضرر منازل 515 من النساء في محافظات حجة وتعز والبيضاء والجوف واب وصنعاء والضالع والتي تسببت في تشرد الكثير من النساء المدنيات وتحولهن الى العراء وفقدانهن للحق في السكن والماوى.



وأشادت اللجنة بنجاح المرأة اليمنية وتفوقها في قيادة المجتمع في مثل هذه الأوضاع الحرجة على الرغم من تعرض الآلاف للانتهاكات إضافة لأشكال الاقصاء والتهميش القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي.



شكوى حكومية

من جهته، وجهت الحكومة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نداء إلى هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة حول ما تعانيه المرأة اليمنية من انتهاكات من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، في شكوى أرسلها للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، إن المرأة اليمنية تحملت وحدها مسؤولية تأمين الغذاء والماء والدواء لأبنائها في ظل سرقة مليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية وتوظيفها لخدمة آلة الحرب.

وأضاف أن "المرأة اليمنية تعاني بقسوة بسبب سلب الحوثيين لأولادها من المدارس وتجنيدهم بالقوة في الصفوف الأمامية ليكونوا وقودا لحربهم ضد أبناء الشعب اليمني".



وأضافأن "البمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهن شتى أنواع الانتهاكات بما فيها مصادرة حقها في التعبير عن الرأي والتظاهر، حيث زج الحوثيون بالمئات من النساء في سجونهم الخاصة ومارسوا في حقهن مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات".



وأشار إلى أن تلك الانتهاكات أكدها تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن الصادر في يناير الماضي وقد أصدر مجلس الأمن قراراه رقم 2564 لسنة 2021 الذي أدرج أحد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الممارسات إلى قائمة العقوبات.



وطالب وزير الخارجية من هيئة المرأة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية والتضامن معها لحمايتها ونيل حقوقها التي كفلتها القوانين اليمنية والدولية.

كما لفت نظر المنظمات الدولية المهتمة بقضايا المرأة للمساعدة في التخفيف من تلك المعاناة التي تواجه النساء في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين المدعومين إيرانيا.

