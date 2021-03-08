هل هناك مخاوف من تناول الخس أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - من أولويات الحمل هو اتباع نظام صحي متوازن، يوفر العناصر الغذائية للجسم، والتي تدعم صحة المرأة الحامل ونمو الجنين. في حين يُنصح عمومًا بتناول العديد من الفواكه والخضروات خلال هذه المرحلة، سنركز في هذا الموضوع المليء بالفائدة على الخس، الذي لا يخطر على بال الكثيرات فائدته في فترة الحمل.

لما النائلي



المستشارة في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تعرض أهم فوائد وأضرار الخس على الحامل.

ما هو الخس؟

خضراوات ورقية

يعد الخس من الخضروات الورقية الخضراء الشائعة وهو عنصر أساسي في معظم السلطات. إنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. وقد يؤكل غير مطبوخ ويستخدم في السلطات. كما يتم تحضيره في الحساء، واللفائف، الخس مليء بمضادات الأكسدة ويعزز مستويات الكوليسترول المنخفضة. ويساعد أيضًا على إنقاص الوزن.

حقائق غذائية عن الخس تفيد الحامل

غني بحمض الفوليك

1 - مصدر لفيتامين "ك"، الذي يساعد في تخثر الدم ، ويقلل من خطر النزيف أثناء الحمل.

2 – غني بالألياف، التي تمنع الإمساك واضطرابات الأمعاء الأخرى أثناء الحمل.

3 - كوب واحد من الخس يلبي 19٪ من حاجة الجسم يومياً من فيتامين أ. هذا الفيتامين يطور الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والدورة الدموية للجنين.

4 – غني بحمض الفوليك، الذي يمنع حدوث تشوهات خلقية لدى طفلك. ويحد من فقر الدم من التطور في المراحل المبكرة من الحمل.

5 - مصدر غني بالبوتاسيوم. الذي يؤدي نقصه إلى تقلصات في الساق.

6 – غني بالكالسيوم الضروري لنمو عظام الجنين، وكذلك يمنع ترقق العظام عند الحوامل.

7 - يحتوي أيضًا على نسبة عالية جدًا من مجموعة فيتامينات "ب"، المعقدة مثل الريبوفلافين والبيريدوكسين والثيامين. هذه الفيتامينات الأساسية ضرورية لضمان صحة الأم والطفل بشكل عام.

هل يمكن تناول الخس عند الحامل؟

غسله جيداً قبل الاستخدام

يمكنك الاستمتاع بالخس خلال الحمل، لكن من أهم أضراره هو احتواؤه على البكتريا والطفيليات، التي قد تؤثر على صحتك إذا لم يتم غسله جيداً قبل الاستخدام. ااشطفي الأوراق بشكل منفصل، وقد يفيد نقعها بالماء والملح لمدة لا تقل عن 5 دقائق، قبل طهيها أو استهلاكها.

فوائد وقائية للخس

يمنع تشوهات الجنين

1. يمنع الإعاقات الخلقية بشكل كبير. حيث يساعد حمض الفوليك الموجود في داخله والفيتامينات المختلفة مثل فيتامين K والمعادن، التي يحتاجها الجنين إلى ضمان حمل صحي.

2. يقضي على مشاكل الهضم

فهو يعزز الهضم ويمنع مشاكل مثل الإمساك.

3. النوم السليم

يساعد الخس أيضًا في النوم العميق. لأنه يعمل على استرخاء العضلات بشكل كبير.

4. خفض الكوليسترول

يساعد الخس في الحمل في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالقلب.

5. الالتهابات والحساسية

يساعد الخس أيضاً في الحماية من الالتهابات الميكروبية بشكل كبير. ويفيد من تخفيف الحساسية التي تؤثر على الصحة والجسم.

6. التقليل من التوتر والقلق

يساعد الخس أيضاً في تقليل التوتر والقلق إلى مستويات كبيرة. كما أنه يعزز قوة المناعة ويمنع تلف أنسجة الخلايا أثناء الحمل. وهذا يمكنه الوقاية من مخاطر الإصابة بالفيروسات الضارة بالحمل.