للآباء .. طرق للاحتفال باليوم العالمي للمرأة مع أطفالك 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - في "يوم المرأة العالمي، 8 مارس، اجعل الاحتفال مميزاً مع أطفالك، علمهم أجمل الطرق، وشجعهم على ابتكار الجديد منها، ولذلك في هذا الموضوع اختارت "الخليج 365 وطفلك" أجمل 10 طرق ليحتفل بها الآباء مع أطفالهم، لإسعاد الأمهات كالآتي.

1 - قم بإعداد قهوة وإفطار الصباح

قم باعداد قهوة الصباح

هذه، ستكون أفضل طريقة لإسعاد الزوجة منذ الصباح، فهي تشعرها بالتميز، وبأهميتها، لأنك شاركت الأطفال هذه البادرة، ويمكن أيضاً إذا كنت بعيداً عن أمك مثلاً، أن تدع أطفالك يشاركونها فنجان القهوة الافتراضي على تطبيق زوم.

حاول أن تطلب من امرأة في شبكتك "موعداً افتراضياً لتناول القهوة" (15-30 دقيقة من وقتها) لمناقشة حياتها المهنية، وتجاربها في التغلب على التحيز في مكان العمل، والقيادة، والرعاية الذاتية، أو أي مواضيع أخرى ذات اهتمام شخصي. إليك بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها لبدء المحادثة:

2 – تقديم باقة من الزهور

قدموا باقة من الزهور

باقة الزهور هي تعبير عن المحبة في كل أيام العام، لكن إذا تم اختيارها من نوع "الميموزا" الصفراء التي ترمز للقوة والإحساس، سيكون وقعها أكبر على الأم خصوصاً من أطفالها.

3 – قدم لزوجتك فستاناً أو قلادة أو زجاجة عطر

تقديم الهدايا

قم باختيار ما يناسبها من موقع نسائي، يحوي هذه الخيارات، قبل أيام من الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حتى تضمن وصول الهدية، ودع أطفالك يشاركونك هذا الاختيار.

4. اجمع الأطفال وأصدقاءهم

مشاركة أنشطة عبر الفيس بوك

حاولوا أن يكون النشاط جماعياً وتبادلوا الأحاديث المباشرة عبر الفيس بوك أو تويتر، مع أصدقاء أطفالك وأهاليهم، وكأنكم في قاعة واحدة.

5. قدم دعوة لزملائك في العمل

دعوة الزملاء

يمكنك دعوة زملائك في العمل ليشاركوا هذا الاحتفال الافتراضي مع أطفالهم، سيفرح الأطفال بنشر تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

6. مشاركة تصميم بطاقة على موقع تواصل اجتماعي

ضع على هذه البطاقة، أجمل عبارة يمكن أن يقولها أطفالك لأمهم في "يوم المرأة العالمي"، ويمكن أن يضعوا تواقيعهم الجميلة عليها.

7 – تابع مع أطفالك فيلماً يحكي قصة امرأة "قوية"

التمثيل في الفيلم له تأثير كبير على الأطفال وتعليمهم معايير، القضايا التي يجب التركيز عليها، ولن تحتار في اختيار الفيلم، هذا العام، اصطحب أطفالك وأصدقاءك وشاهدوا العالم من وجهة نظر المرأة.

8 _ تبرع للجمعيات الخيرية

إذا كنت تبحث عن طريقة لإحداث فرق في قضية نبيلة في شهر مارس، ففكر في التبرع لمنظمة خيرية تدعم النساء، سواء محلياً أو عالمياً. قم بتعريف أطفالك بعمل هذه الجمعيات، ودعهم يشاركونك التبرع.

9_ اعترف بالمرأة الرائعة في حياتك

يمكن للكلمات البسيطة للتشجيع والحب أن ترفع مستوى معنويات المرأة. سواء كانت والدتك أو جدتك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك. دع أطفالك يكتبون رسالة نصية أو يسجلون مكالمة لإرسالها، إلى امرأة من العائلة، واجعلهم يشعرون بالفخر والسعادة تجاه تصرفهم.