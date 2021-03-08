خلطات لتنحيف الخصر بسرعة

بيروت - نادين محمد - نسبة الخصر إلى الورك هي واحدة من عدة قياسات يمكن لطبيبك استخدامها لمعرفة ما إذا كنت تعانين من زيادة الوزن، وما إذا كان هذا الوزن الزائد يعرض صحتك للخطر، وتُعرف القياسات التي تزيد عن 40 بوصة (102 سم) عند الرجال و 35 بوصة (88 سم) عند النساء بإسم سمنة البطن، ويمكن أن يكون لفقدان هذه الدهون فوائد كبيرة لصحتك ورفاهيتك.

ومن الجدير بالذكر أنّ الدهون في منطقة البطن والخصر تستجيب للتمارين الرياضيّة والأنظمة الغذائيّة بشكلٍ أسرع من منطقة الوركين والفخذين، إلا أنّ هناك بعض الأجسام التي تخزن الدهون لديها في منطقة البطن بشكلٍ طبيعيّ، وفيما يأتي تُقدّم إليك "الجميلة"، وصفات طبيعية مذهلة تساعدك في تنحيف خصرك سنتيمترات عدة بشكل سريع والتخلص من الدهون العنيدة في جسمك.

خلطة العسل والفجل لتنحيف الخصر

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المُكوِّنات:

عصير أربع حبات ليمون.

ثلاث ملاعق صغيرة من العسل.

125 غرامًا من الفجل الطازج.

ملعقتين صغيرتين من القرفة.

سنتيمترين من جذر الزنجبيل.



طريقة التحضير والإستخدام:

اطحني الزنجبيل والفجل في الخلاط الكهربائي جيدًا، ثم أضيفي إليهما عصير الليمون واستمري في الخلط، بعدها أضيفي العسل والقرفة وتابعي الخلط حتى يصبح المزيج متجانسًا.

اشربي من هذا الخليط ملعقتين صغيرتين مرتين يوميًا، وذلك قبل وجبة الطعام أو قبل ممارسة التمارين الرياضية.

خلطة الشمر لتنحيف الخصر

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المُكوِّنات:

القليل من الشمر.

عصير حبتي ليمون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

طريقة التحضير والإستخدام

قطعي الشمر واغليه مع الماء، وبعد أن ترفعي الخليط عن النار دعيه يبرد قليلًا ثم ضعيه في الخلاط واخلطيه مع عصير الليمون، وبعد أن تقومي بخلط الكمون والقرفة على حدة، أضيفيهما الى الخلاط، واستمري في الخلط حتى يصبح الخليط متجانسًا.

أضيفي الى هذا الخليط أي عصير ترغبين فيه ومن ثم اشربيه.



خلطة الزنجبيل وإكليل الجبل لحرق الدهون العنيدة

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المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من النعناع المطحون.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ليتر من الماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي المُكوِّنات كافة في ليتر الماء واغليها على النار، من ثم صفي المزيج وواظبي على شرب أربعة أكواب منه يوميًا، لا سيما قبل وجباتك الغذائية بنصف ساعة.

خلطة الزعتر والكيوي

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المُكوِّنات:

نصف كوب من الزعتر.

كوب من الكيوي المقطع.

ليتر من الماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

إغلي الماء مع الزعتر في وعاء على النار، من ثم صفي المزيج وضعيه في الخلاط مع قطع الكيوي، اخلطي جيدًا المُكوِّنات واحتفظي بالمزيج في الثلاجة، تناولي من هذا المشروب يوميًا صباحًا ومساءً.

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