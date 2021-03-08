شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث علاج طبيعي للصلع..«القهوة» توقف التساقط وتعيد نمو الشعر التالف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة :

يعتبر تساقط الشعر حالة محبطة يتعين على كثير من الرجال وبعض النساء أيضاً التعامل معها مع تقدمهم في العمر. ومع ذلك، هناك علاجات طبيعية يمكن أن توقف هذه العملية وقد تساعد في الواقع في إعادة نمو الشعر المتساقط من جديد، حيث كشفت عدة دراسات إلى أن مادة الكافيين الموجودة بالقهوة لها خصائص علاجية تساعد في زيادة نمو الشعر.

في حالة الصلع عند الذكور ، يحدث تساقط الشعر عادةً عندما يتسبب هرمون تستوستيرون في إتلاف بصيلات الشعر، ويحدث تلف بصيلات الشعر تدريجيًا ، مما يؤدي في النهاية إلى الصلع، ومع ذلك ، وفقًا للبحث ، يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة في تحفيز نمو الشعر ووقف تساقط الشعر.

في دراسة نشرت في Wiley Online ، تم تحليل تأثير الكافيين على تكاثر بصيلات الشعر، وأشارت الدراسة إلى أن: “نموذج زراعة بصيلات الشعر تم استخدامه للتحقق من تأثيرات هرمون التستوستيرون والكافيين. ولوحظ التأثير الإيجابي للكافيين الذي أدى إلى تحفيز كبير لنمو بصيلات الشعر”.

خلصت الدراسة إلى أن الكافيين محفز لنمو شعر الإنسان وقد يكون له تأثير علاجي مهم في علاج عدة أنواع من مرض الثعلبة.

في دراسة أخرى نُشرت في مجلة Skin Pharmacology and Physiology ، وضعت سائلًا موضعيًا يحتوي على مادة الكافيين لمقارنتها بمستحضر المينوكسيديل شائع الاستخدام لعلاج الصلع.

قام الباحثون بقياس النسبة المئوية للتغير في نسبة الشعر بمرحلة “الأناجين” وهي طور التنامي النشط لبصيلات الشعر التي ينقسم فيها جذر الشعر بسرعة ويضيف إلى طول جذع الشعرة.

خلال ستة أشهر ، أظهرت المجموعة التي استخدمت محلول المينوكسيديل تحسنًا متوسطًا في نسبة الأناجين بنسبة 11.68 % ، وحصلت مجموعة محلول الكافيين على تحسن طور التنامي بنسبة 10.59 %.

وخلص الباحثون إلى أن النتائج قريبة الهامش تشير إلى أن السائل الموضعي الذي يحتوي على مادة الكافيين يجب اعتباره ليس “أدنى” من محلول المينوكسيديل في الرجال المصابين بالثعلبة الأندروجينية، خاصة مع معرفة أن تناول المينوكسيديل ليس آمنًا للجميع.