شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. 5 أعراض لسرطان الرئة تتشابه مع أمراض أخرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر مركز إم دي أندرسون للسرطان في جامعة تكساس، من أن العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة تميل إلى أن يتم إغفالها أو الخلط بينها وبين حالات أقل خطورة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال المركز: إن أحد أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا هو السعال الذي لا يختفي، وقد يزداد السعال سوءًا بمرور الوقت، ويكون مصحوبًا بالدم. وأضاف “تختلف أعراض سرطان الرئة من شخص لآخر، وفي وقت مبكر من المرض، قد لا تظهر أية أعراض على المصابين بسرطان الرئة”.

وغالبًا ما يتم الخلط بسهولة بين الأعراض وأمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص الدقيق.

أعراض سرطان الرئة

– سعال لا يختفي أو قد يزداد سوءًا بمرور الوقت.

– ألم في الصدر يزداد سوءًا بسبب السعال أو التنفس.

– ألم في الذراع أو الكتف.

– تورم في الرقبة والوجه.

– انتفاخ أطراف وزوايا الأصابع .

وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يصاب المرضى أيضًا بألم وخدر في الذراعين والساقين، ويجد بعض المرضى أيضًا أن لون بشرتهم وعينيهم قد يتحول إلى اللون الأصفر.