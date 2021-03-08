صحة ورشاقة

تلقيح كورونا يصل إلى 6.287 مليون إنسان في الإمارات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، الاثنين، عن تقديم 14742 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الحصيلة الجديدة ترفع مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم في الإمارات إلى 6,287,751 جرعة، ليصل معدل توزيع اللقاح إلى 63.57 لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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