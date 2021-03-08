الإندبندنت: أصحاب الأوزان الثقيلة قد يحتاجون لجرعة أكبر من لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة الإندبندنت، إن دراسة إيطالية تقول إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يحتاجون إلى جرعة أكبر من لقاح كورونا، يقترح البحث وجود ارتباط بين وجود الأجسام المضادة ومؤشر كتلة الجسم والعمر والجنس.



اصحاب الاوران الثقيلة

وتوصلت دراسة جديدة، إلى أن لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر قد يوفر حماية أقل للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، اختبر الباحثون في إيطاليا وجود الأجسام المضادة لدى الأشخاص بعد جرعتين من اللقاح بفاصل 21 يومًا.

كان المشاركون 158 امرأة و90 من العاملين في مجال الرعاية الصحية تتراوح أعمارهم بين 23 و69 عامًا، وطوروا جميعًا استجابة مناعية بعد التلقيح.



لقاح فايزر واصحاب الاوران الثقيلة

ولاحظ العلماء وجود علاقة بين مؤشر كتلة الجسم (BMI) ووجود الأجسام المضادة، حيث أظهرت الموضوعات الأقل على المقياس استجابة أقوى، كان لدى الأشخاص الأصغر سنًا والنساء أيضًا تركيز أعلى من الأجسام المضادة.

قال الباحثون في الورقة البحثية، التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة.



جرعات اكبر من لقاح فايزر

وأضاف الباحثون، إنه إذا تم تكرار النتائج من خلال دراسات أكبر، فسيكون من المفيد استكشاف خيار إعطاء الأشخاص الذين يعانون من السمنة جرعات أكبر من اللقاح.

وكتبوا: "إن فعالية لقاحات كورونا في الأشخاص الذين يعانون من السمنة أمر بالغ الأهمية، نظرًا لأن السمنة عامل خطر رئيسي للمرض والوفيات لمرضى كورونا، فمن الضروري التخطيط لبرنامج تطعيم فعال في هذه المجموعة الفرعية.

تشير الدلائل إلى أن عدوى كورونا أكثر حدة وتستمر لمدة 5 أيام أطول لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة مقارنة بمن يعانون من النحافة.

وقالت الصحيفة، إن الحالة المستمرة للالتهاب، الموجود في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، يمكن أن تضعف بعض الاستجابات المناعية، بما في ذلك تلك التي تطلقها الخلايا التائية، والتي يمكن أن تقتل الخلايا المصابة مباشرة، حيث ترتبط السمنة بمجموعات أقل تنوعًا من الميكروبات في الأمعاء والأنف والرئة، مع تغير التركيبات ووظائف التمثيل الغذائي مقارنة بتلك الموجودة في الأفراد النحيفين.

في الآونة الأخيرة، أفاد الباحثون أن التغييرات في ميكروبيوم الأمعاء، من خلال تناول المضادات الحيوية، قد تغير الاستجابات للقاح الإنفلونزا، علاوة على ذلك، أظهرت اللقاحات ضد الإنفلونزا والتهاب الكبد B، وداء الكلب، استجابات أقل لدى أولئك الذين يعانون من السمنة.

على حد علمنا، هذه الدراسة هي الأولى التي تحلل استجابة لقاح كورونا فيما يتعلق بمؤشر كتلة الجسم. تؤكد بياناتنا على أهمية مراقبة التطعيم عن كثب للأشخاص الذين يعانون من السمنة، مع الأخذ في الاعتبار القائمة المتزايدة للبلدان التي تعاني من مشاكل السمنة ".