شكرا لقرائتكم خبر عن "إنسايدر" الأمريكي: آلاف الأشخاص بـ كاليفورنيا يتلقون جرعة خاطئة من لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي أن آلاف الأشخاص الذين زاروا موقعًا للتطعيم الشامل في أوكلاند بكاليفورنيا، تلقوا في 1 مارس الماضي جرعة خاطئة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وقال اثنان من العاملين الطبيين لم يتم الكشف عن هويتهما لوسائل الإعلام إن ما يقدر بنحو 4300 شخص تم إعطاؤهم أقل من الجرعة الموصى بها أثناء تلقيهم اللقاح.

وجرعة لقاح فايزر المثلى هي 0.3 مل م لكن الآلاف من الناس تلقوا حوالي 0.2 مل.

وذكرت وسائل الإعلام أنه بسبب مشكلة في الحقن، تم إعطاء القليل جدًا من لقاح كورونا.

وأكد مسئولو ولاية كاليفورنيا أن الخلل حدث صباح يوم الإثنين الماضى ولكن تم تحديده وحلّه بحلول الساعة الثانية ظهرًا.

لم تكن الوكالتان اللتان تديران موقع التطعيم الشامل - مكتب كاليفورنيا لخدمات الطوارئ والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ - على دراية بالمشكلة.

وعقدت وزارة الصحة العامة بالولايات المتحدة وشركة فايزر اجتماعات طارئة يوم الثلاثاء لمناقشة الخطأ، حسبما قال متحدث باسم ولاية كاليفورنيا لوسائل الإعلام.

وقال علي باي، نائب مدير الاتصالات في وزارة الصحة بكاليفورنيا، الجمعة، إن أي شخص تم تطعيمه في 1 مارس "لم يصب بأذى أو سيتضرر إذا استنتجنا أنهم تلقوا جرعة أصغر قليلاً من اللقاح".

لا يُنصح أولئك الذين تم تطعيمهم في ذلك التاريخ بالسعي للحصول على رعاية طبية إضافية، ولكن، قال باي: سيتم إبلاغ المرضى "على الفور" إذا احتاجوا إلى جرعة معززة طارئة.

تعمل إدارة الصحة في كاليفورنيا الآن مع وزارة الصحة وCDC وفايزر "لضمان الالتزام بأفضل ممارسات اللقاح وضمان الجودة في إعطاء اللقاحات.