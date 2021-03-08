تحذير من تأثير كورونا على البالغين الأصحاء حتى لو نجوا من الإصابة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تتواصل الأبحاث التي يتم إجراؤه من أجل فهم أعراض الإصابة بفييروس كورونا المستجد ، للمساعدة في تطوير علاجات فعالة ضد الفيروس القاتل.

حذرت أخصائية علم النفس، كريسيتنا هوانغ، من تأثير جائحة كورونا على البالغين الأصحاء حتى لو نجوا من الإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت هوانغ لشبكة “أن بي سي” الأميركية، إن “الوباء أضر بالعديد من جوانب حياتنا اليومية وأثر على قدرتنا على التخطيط والتنظيم وتذكر الأشياء يوميا”، مشيرة إلى أن تزايد المهام والتوتر والقلق من الإصابة بكوفيد-19 وقلة النوم، أدى إلى زيادة العبء العقلي على الناس.

وأوضحت أن “العمل من المنزل، وإدارة التعلم عن بعد، والبطالة، ومحاولة الحصول على اللقاح، كل الأشياء التي يتعامل معها الناس حاليا تؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بشكل مزمن، والذي يرتبط بالتوتر”، محذرة من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة لدى البالغين الأصحاء.

وتضيف أن “الإجهاد المزمن يقلل في الواقع من حجم قشرة الفص الجبهي الواقعة في الجزء الأمامي من الدماغ، وهي المسؤولة عن الوظائف التنفيذية والتخطيط، كما يؤثر على الحُصين (قرن آمون) وهو الجزء المسؤول عن دعم الذاكرة”.

وترى هوانغ أنه “كلما طالت فترة وجودنا في هذا الوباء وزادت الضغوط المزمنة التي نعاني منها. سنكون أكثر ارتباكا وقلقا وتأثرا بسهولة أكبر”.

وأشارت هوانغ إلى أن هناك ما يمكن فعله من أجل مساعدة العقل على التعافي، حيث حثت على الخروج في الهواء الطلق والتركيز على مهمة واحدة في الوقت الواحد.

وقالت: “لكي نساعد عقولنا على استعادة الكثير من وظائفها بالشكل الذي عهدناه قبل الوباء، يمكننا ذلك من خلال تركيز كامل الذهن، والتأمل، وجعل العقل أكثر استرخاء، وإزالة السموم الرقمية”.

وكانت منظمة اليونيسيف حذرت، الأسبوع الماضي، من تبعات الجائحة على الصحة العقلية للأطفال.

ومنذ بداية جائحة كورونا عاش طفل واحد على الأقل من بين كل سبعة أطفال، أي 332 مليون طفل على مستوى العالم، لمدة تسعة أشهر على الأقل في ظل سياسات البقاء في المنزل الموصى بها في عدة دول، مما عرض صحتهم العقلية ورفاههم النفسي للخطر.