باحثون يجيبون.. هل تزيد الرياضة من ذكائنا وقوة عقولنا؟

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أكد عالم الرياضة إنجو فروبوزه أن الرياضة يمكنها تعزيز قوة الدماغ والذكاء في مراحل الطفولة والمراهقة، كما يمكنها الاحتفاظ بالذاكرة في مرحلة الشيخوخة.



وأكد البروفيسور الألماني على أن الرياضة والنشاط ليسا مفيدان للجسم فحسب، بل وللعقل أيضاً، وأوضح رئيس معهد العلاج بالحركة والوقاية وإعادة التأهيل بجامعة الرياضة الألمانية في مدينة كولن الألمانية أنه من المستحيل عملياً تنمية المهارات الذهنية في مرحلة الطفولة والحفاظ عليها في سن الشيخوخة دون ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وتشير العديد من الدراسات إلى ثمة علاقة وثيقة بين النشاط البدني والأداء المعرفي؛ حيث تلعب الرياضة دورا خاصا في التشكل الإدراكي في مرحلتي الطفولة والمراهقة، متزامناً مع تشكل وبناء معظم خلايا المخ.

ومع تقدم السن يمكن للنشاط الرياضي أن يحافظ على قوة المخ وتشكيل تأثيرات إيجابية على الدماغ، وعلى ما يبدو فإن الهرمونات التي تطلقها العضلات هي بمثابة وقود حقيقي لمركز الذاكرة في الدماغ.