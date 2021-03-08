أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الإصابة بالتهاب الحلق.. ما هي؟

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

يعتبر التهاب الحلق مرضاً شائعاً قد يؤثر على القدرة على الأكل والشرب والكلام. وفي حين أن العديد من العلاجات المنزلية تساعد في تقليل آلام التهاب الحلق، فإن هنالك بعض الأطعمة والمشروبات التي تُهيّج الحلق يجب تجنبها.



فيما يلي مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها أثناء الإصابة بالتهاب الحلق، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الزبادي

إذا كنت من محبي الزبادي ولديك التهاب في الحلق، فيُنصح بتجنبه بأي ثمن، لأن الزبادي يزيد من حدة السعال عبر زيادة سماكة البلغم المتراكم في الصدر.

الجبن

في حين أن الجبن غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة المخاط وزيادة التهاب الحلق.

الحمضيات

أثناء المعاناة من التهاب الحلق، حاول عدم تناول البرتقال والليمون، لأن الحموضة اللاذعة في هذه الفاكهة ستزيد من تهيج الحلق وقد تسبب الحساسية والحكة.

الأطعمة المقلية

يصعب هضم الأطعمة المقلية، وتقلل من المناعة ومن قدرة الجسم على محاربة الفيروسات. أيضاً، قد يؤدي الزيت المطبوخ إلى الحكة وتهيج الحلق.

العصائر المعبأة

العصائر المعبأة مليئة بالألوان الاصطناعية والسكر، مما قد يسبب الالتهابات، ويمكن أن يؤدي محتوى الفوران في هذه العصائر إلى ارتداد الحمض في المعدة.

التمر الهندي

غالباً ما يسبب التمر الهندي حساسية في الحلق. يُنصح بتجنب تناول التمر الهندي أثناء التهاب الحلق، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الألم والتهيج.