المغرب يواصل حرب كورونا.. استقبال نصف مليون جرعة من اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما زالت المملكة المغربية مُستمرة في حملتها لتطويق فيروس كورونا، والحد من انتشاره، من خلال السعي إلى تحقيق مناعة جماعية ضد الفيروس.

وفي هذا الصدد، تسلمت المملكة، الأحد، شحنة جديدة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، مكونة من نصف مليون جُرعة.



وبحسب مصادر مُتطابقة، فإن المملكة بهذه الشحنة الجديدة، تكون قد استقبلت ما مجموعه ثمانية ملايين جُرعة ونصف المليون، موزعة على كُل من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

وتُحاول المملكة المغربية، بلوغ مناعة القطيع في غضون أربعة أشهر على أبعد تقدير، وذلك عبر تسريع عملية التلقيح، وذلك بمعدل تلقيح مليون مواطن أسبوعياً.

وإلى حدود الساعة، لقحت المملكة ما يُناهز الأربعة ملايين فرد، من مواطنين مغاربة، وحتى المُقيمين بالمملكة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جُرعاتهم الثانية أكثر من نصف مليون شخص.

وتبعاً للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الصدد، فإن عملية التلقيح تتم بشكل موسع عبر عدة مراحل، وبشكل مجاني، إذ تتكفل الدولة بكُل المصاريف المتعلقة باقتناء اللقاح ونقله وتخزينه، وأيضاً عملية منحه للمواطنين المغاربة.

وفي المقابل، تعرف رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد انحساراً ملحوظاً، إذ لا يتجاوز عدد الحالات النشيطة حالياً في المملكة ما مجموعه 5301 حالة، وذلك في وقت كانت تُعد بعشرات الآلاف.

وبداية مارس/آذار الجاري، أتمت المملكة المغربية عامها الأول على تسجيل أولى الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، مُسجلة ما مجموعه 486.223 حالة مؤكدة، و 8682 حالة وفاة خلال هذه الفترة.