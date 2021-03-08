زيت النيم.. فوائد صحية مذهلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

زيت النيم هو نوع من الزيوت النباتية المستخرجة من بذور فواكه شجرة النيم الموجودة في شمال الهند والمناطق الاستوائية، والذي يتم الحصول عليه عن طريق الضغط على البذور الموجودة في ثمار الشجرة.

أصبح زيت النيم شائعاً بفضل خصائصه المفيدة التي لا حصر لها، إذ يعتبر مضاداً للالتهابات ومطهراً ممتازاً للبشرة ومنظفاً للشعر، وغيرها من الفوائد نستعرضها في التقرير التالي وفقاً لموقع “nonsprecare” الإيطالي.

فوائد صحية

يستخدم زيت النيم لعلاج التهاب البلعوم والأذن ولتخفيف آلام الدورة الشهرية والعضلات.

علاج قشرة الشعر

يوصى باستخدام زيت النيم على شكل لوشن للتخلص من قشرة الرأس، كما أنه مفيد للتخلص من القمل، المشكلة التي تصيب الكثير من الأطفال وتؤرق الأمهات لصعوبة حلها.

ويمكن استخدام زيت النيم للتخلص من القمل من خلال إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى الشامبو ثم غسل الشعر، أو عن طريق تدليك فروة الرأس به ليلاً وربطها بكيس من البلاستيك ثم غسله في الصباح بالشامبو.

علاج حب الشباب

بفضل احتوائه على حمض الأوليك، الذي له أيضاً خصائص مرنة ومرطبة، يوصى باستخدام زيت النيم لعلاج حب الشباب وآثاره، ومنع تكوين البثور والرؤوس السوداء، المشكلة التي تواجه الكثير من النساء الناتجة عن تراكم الزيوت في البشرة أو البكتيريا أو خلايا الجلد الميتة، كما لديه أيضاً خصائص رائعة تساعد على إزالة الشوائب وشد المسام.

ومن بين مميزاته أيضاً قدرته على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، وهو أحد أهم العناصر اللازمة لتجديدها وتأخير ظهور علامات تقدم العمر، ويستخدم زيت النيم للشعر بتخفيفه عن طريق وضع نصف كمية زجاجة من الزيت وإضافة النصف الآخر من الماء ثم تطبيق الخليط على الأماكن المراد علاجها مرتين في اليوم.

مبيد حشري

يعتبر زيت النيم مبيداً حشرياً طبيعياً ممتازاً مفيداً في القضاء على الطفيليات النباتية وإبقائها بعيدة، من خلال رشه على الزرع، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.