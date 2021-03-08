رجيم سريع في 14 يوماً لخسارة 7 كيلوغرامات      

بيروت - نادين محمد - يمكن اتباع رجيم سريع ومؤقت ان يساعد على خسارة الكثير من الوزن. وفي هذا السياق ننصح مثلاً باتباع رجيم السلطة والسمك الذي يمكن ان يساعد على خسارة ما لا يقل عن 7 كيلوغرامات في مدة 14 يوماً فقط. لكن يجب في موازاة ذلك اعتماد نظام غذائي صحي وسليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وهذه اسرار رجيم سريع لتخسيس الوزن من دون حرمان.



يمكن هذا الرجيم السريع ان يساعد اذاً على خسارة ما لا يقل عن 7 كيلوغرامات في 14 يوماً.



اليوم الاول

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الفطور. كوب من حليب جوز الهند، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبتا اجاص متوسطتا الحجم.

الغداء. طبق من شوربة الطماطم، قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

العشاء. طبق من سلطة الخضار وقطعة من السمك المشوي.

اليوم الثاني



الفطور. مخفوق موز واناناس، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

غداء. شوربة فطر، حبة برتقال.

العشاء. طبق من السمك المشوي من دون دهون، طبق من السلطة وطبق من البروكولي المطهو على البخار.

اليوم الثالث



الفطور. قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة وسط من زبدة الفلول السوداني، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة غريب فروت.

الغداء. نصف حبة افوكادو، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي مع الثوم والليمون والهليون.

اليوم الرابع

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الفطور. كوب من بذور غرانولا مع حليب جوز الهند، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. قبضة من التوت او الفراولة.

الغداء. طبق من شوربة البطاطا الحلوة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع طبق من السلطة.

اليوم الخامس



الفطور. طبقة من سلطة الفواكه، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبتان من الخوخ.

الغداء. طبق من السلطة، طبقة من الشوربة.

العشاء. طبق من السمك المشوي مع الخضار المطهوة على البخار.

اليوم السادس

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الفطور. كوب من الزبادي مع حبوب الفطور او مع الفواكه، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة برتقال.

الغداء. طبق من السمك المشوي مع البطاطا الحلوة.

العشاء. طبق من السلطة مع قطعة صغيرة من جبنة ريكوتا.

اليوم السابع



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من جبنة ريكوتا، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

وجبة. قبضة من المكسرات.

الغداء. طبق من الجمبري مع شوربة الكرفس.

العشاء. بضعة ملاعق من الارز المطهو على البخار، طبق من السلطة.

اليوم الثامن

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، 50 غ من جبنة ريكوتا، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. 10 حبات من اللوز.

الغداء. طبق من شوربة البروكولي، قطعة من جبنة خفيفة الدسم.

العشاء. طبق من السلمون المشوي، طبق من السلطة.

اليوم التاسع



الفطور. كوب من حليب اللوز مع الزبيب، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. طبق من شوربة الملفوف مع شرحات طماطم.

العشاء. طبق من فيليه السمك مع اللوبياء الخضراء.



اليوم العاشر



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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة وسط من زبدة الفستق، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة برتقال.

الغداء. طبق من شوربة الجزر، توفو.

العشاء. طبق من سلطة الخضار مع التونا.

اليوم 11



الفطور. كوب من اللبن الزبادي مع الفواكه، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. قبضة جوز.

الغداء. طبق من الشوربة، طبق من الجمبري المشوي، قطعة من الخبز الكامل.

العشاء. طبق سلطة، ملعقتا طعام من الأرز البني المطهو مع الفطر.

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اليوم 12

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الغداء. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع حبوب الفطور او مع الفواكه، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة رمان.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، طبق من الخضار المشوية في الفرن.

العشاء. طبق من الجمبري المشوي، طبق سلطة.

اليوم 13



الفطور. مخفوق فواكه، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. ثمرة موز.

الغداء. 3 ملاعق طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

العشاء. طبق من السلطة مع قطعة صغيرة من جبنة ريكوتا الخفيفة.

اليوم 14

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الفطور. طبق من سلطة الفواكه، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، كوب من الشاي من دون سكر او اي محليات.

وجبة خفيفة. حبتا كيوي.

الغداء. كوب من شوربة الخضار، قطعتان متوسطتا الحجم من السمك المشوي.

العشاء. قطعة من الدجاج المشوي مع الخضار المطهوة على البخار. وفي نهاية هذا الرجيم السريع يمكن خسارة من 6 الى 7 كيلوغرامات.

