شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تناول القهوة باردة يُعرضك لمشاكل صحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت أخصائية التغذية وأمراض الجهاز الهضمي الطبيبة الروسية، نوريا ديانوفا، أن القهوة المحضرة قبل ساعات قد تكون ضارة بالصحة.

وأضافت في مقابلة أجرتها مع راديو “سبوتينك” أن غلي أي مشروب، والقهوة ليست استثناء، معرض لخطر متزايد لظهور العديد من الكائنات الحية الدقيقة فيها نتيجة تركها في الهواء الطلق.

وبينت الخبيرة أنه عند تناول القهوة السوداء، لن يحدث لها شيء خلال أول ساعتين، ولكن إذا أضف الحليب أو الكريمة إلى القهوة، فيجب تناول المشروب في أسرع وقت ممكن.

وقالت الخبيرة: “الرطوبة هي أفضل بيئة لتطور البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة، إذا قمت بإضافة الحليب إلى القهوة، فإن خطر نمو الكائنات الحية الدقيقة فيها يزداد عدة مرات، لذلك تحتاج إلى شرب مثل هذا المشروب في الساعة القادمة“.

وأشارت الخبيرة إلى أنه، وفقا لقواعد التغذية الطبية، يتم تخزين الوجبات الجاهزة لمدة تصل إلى ساعتين في درجة حرارة الغرفة بعد تحضيرها، فإذا لم يتم تناولها، فأنت بحاجة إلى وضعها في الثلاجة، وأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن طعم القهوة يتغير أيضا بمرور الوقت، وتظهر مرارتها وتختفي رائحتها.