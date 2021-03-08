5 حصص يومية من الفواكه والخضراوات لحياة أطول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد يساعدك تناول خمس حصص يومياً من الفواكه والخضراوات في الحصول على حياة أطول وأكثر صحة.

جاء ذلك وفقاً لبحث جديد نُشر في مجلة Circulation العلمية، حيث تم التوصل لهذا النظام الغذائي المقترح بعد تحليل الباحثين لبيانات من دراسات متعددة شملت أكثر من مليوني شخص حول العالم تم تتبعهم لمدة تصل إلى 30 عاماً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته، الأحد، أنه على مدى الـ30 عاماً كان أولئك الذين تناولوا خمس حصص يومياً من الفواكه والخضراوات أقل عرضة للوفاة بنسبة 13٪ مقارنة بمن تناولوا حصتين فقط، كما شمل ذلك معاناتهم بشكل أقل بنسبة 12٪ من مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وأقل بنسبة 10٪ بسبب السرطان، و35٪ بسبب أمراض الجهاز التنفسي.

وتابعت الصحيفة: "الأشخاص الذين قد حظوا بمخاطر أقل كانوا يتناولون حصتين من الفاكهة و3 حصص من الخضراوات يومياً، ولكن تناول أكثر من خمس حصص في اليوم لم يقدم أي فائدة إضافية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً للأبحاث فإنه لم توفر كافة الفواكه والخضروات حماية متساوية، فعلى سبيل المثال، لم تكن الخضراوات النشوية، مثل البازيلاء والذرة والبطاطس، وكذلك عصائر الفواكه، مرتبطين بانخفاض خطر الوفاة، ولكن استهلاك الخضار الورقي والفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي أو البيتا كاروتين، مثل الحمضيات أو التوت أو الجزر، هو الأكثر فائدة.

وأوضحت الصحيفة أن تناول ثمرة كاملة من الفاكهة يعتبر حصة واحدة، مثل تناول كوب واحد من الفاكهة المقطعة، أما بالنسبة للخضراوات، فإن تناول كوباً من معظم الخضراوات الطازجة أو المجمدة أو المعلبة يمثل حصة واحدة، لكن بالنسبة للخضراوات الورقية النيئة، فإن كوبين يشكلان حصة واحدة.

وتوصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بالاستهلاك اليومي لـ2 كوب ونصف من الخضار وكوبان من الفاكهة، لكن هناك ملاحظات أن أكثر من 80٪ من الأميركيين لا يحصلون على الكميات الموصى بها، وبدلاً من قياس كل شيء تأكله، فإن الإرشادات الأمريكية تقترح ملئ نصف الطبق بالفواكه والخضراوات عند تناول أي وجبة.