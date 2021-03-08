تعرف على أسباب حرقان العين

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حرقان العين غالبا ما يرجع إلى إجهادها
قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت الرابطة أن حرقان العين غالبا ما يرجع إلى إجهادها بسبب الجلوس أمام شاشة الحاسوب مدة طويلة، أو دخول شيء غريب في العين مثل كمية من الشامبو أثناء الاستحمام أو ماء حمام السباحة المحتوي على كلور.
كما قد يرجع حرقان العين إلى جفاف العين بسبب ارتداء العدسات اللاصقة، أو الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي أو شعر الحيوانات، أو تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، أو المسكنات، أو المواد الفعالة ذات الصلة بفيتامين “إيه” (A).
وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير جفاف العين إلى بعض الأمراض مثل التهاب ملتحمة العين أو التهاب القرنية.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الحرقان لعدة أيام مع الشعور بحساسية شديدة تجاه الضوء أو آلام بالعين، أو في حالة نزول إفرازات صفراء اللون.
كيف تواجه دمل الجفن؟
قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن دمل الجفن هو التهاب يصيب الغدة الدهنية الموجودة على طرف الجفن بسبب البكتيريا، مشيرة إلى أنه يتسبب في احمرار العين والشعور بألم مزعج وحكة.
وأضافت الرابطة أنه عادة ما يزول دمل الجفن من تلقاء نفسه، مشيرة إلى إمكانية استعمال مرهم عيون يحتوي على مضاد حيوي لعلاجه. وفي حال المتاعب الشديدة يمكن تعاطي أقراص دوائية للعلاج.
وحذرت الرابطة من استعمال الوصفات المنزلية مثل ضمادات البابونج؛ نظرا لأنها قد تتسبب في حدوث استجابات تحسسية.