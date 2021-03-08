تعرف على أسباب حرقان العين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون ‫إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت الرابطة أن حرقان العين غالبا ما يرجع إلى إجهادها بسبب ‫الجلوس أمام شاشة الحاسوب مدة طويلة، أو دخول شيء غريب في العين ‫مثل كمية من الشامبو أثناء الاستحمام أو ماء حمام السباحة المحتوي على ‫كلور.

‫‫كما قد يرجع حرقان العين إلى جفاف العين بسبب ارتداء العدسات اللاصقة، أو الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي أو شعر ‫الحيوانات، أو تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم ‫المرتفع، أو المسكنات، أو المواد الفعالة ذات الصلة بفيتامين “إيه” (A).

‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير جفاف العين إلى بعض الأمراض مثل التهاب ‫ملتحمة العين أو التهاب القرنية.

‫وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الحرقان لعدة ‫أيام مع الشعور بحساسية شديدة تجاه الضوء أو آلام بالعين، أو في حالة ‫نزول إفرازات صفراء اللون.

كيف تواجه دمل الجفن؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن ‫دمل الجفن هو التهاب يصيب الغدة الدهنية الموجودة على طرف الجفن بسبب ‫البكتيريا، مشيرة إلى أنه يتسبب في احمرار العين والشعور بألم مزعج ‫وحكة.

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‫وأضافت الرابطة أنه عادة ما يزول دمل الجفن من تلقاء نفسه، مشيرة إلى ‫إمكانية استعمال مرهم عيون يحتوي على مضاد حيوي لعلاجه. وفي حال المتاعب ‫الشديدة يمكن تعاطي أقراص دوائية للعلاج.

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‫‫وحذرت الرابطة من استعمال الوصفات المنزلية مثل ضمادات البابونج؛ نظرا ‫لأنها قد تتسبب في حدوث استجابات تحسسية.