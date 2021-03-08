كم بيضة يسمح بتناولها يومياً ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:16 صباحاً - كثيرة هي الأسباب التي تجعل البيض من أهم الأطعمة، اللازمة لصحة الإنسان ، ولكن السؤال الأهم هو ‫ما كمية البيض الصحية؟

العقل السليم في الجسم السليم، وللحصول على أهداف السلامة هذه، عليك أن تبدأ من نظامك الغذائي فهو من أهم العوامل للمحافظة على صحة جيدة، كما عليك أن تلبي احتياجاتك من العناصر الغذائية يوميا.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لخسارة الوزن، إذ إن الأمر يبدأ أيضا من النظام الغذائي، فكيف يمكنك إنقاص وزنك والحفاظ على الرشاقة دون أن تتعرض لخسارة المغذيات اللازمة لصحتك؟

وللوصول إلى الوزن الذي تحلم به وخسارة السعرات الحرارية دون حرمان، يجدر بك العثور على الأطعمة المغذية واللذيذة والتي في الوقت نفسه تبقيك ممتلئا لوقت أطول، في حين تلبي احتياجاتك الغذائية الكبيرة لتتمكن من تحسين وظائف جسمك.

ومن المعروف أن وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية خصوصا لتحديد خيارات الطعام خلال اليوم وتجنب الشعور بالجوع الكبير.

لهذا السبب ينصح الخبراء بتناول البيض خصوصا في وجبة الفطور لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وسعرات حرارية قليلة نسبيا، كما أنه يساعد في حرق الدهون بالجسم مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع دويتشه فيله.

وبحسب ما نقله “دويتشه فيله” عن موقع “ميديكال نيوز توداي” الأميركي، أن البروتين يزيد من معدل التمثيل الغذائي للشخص بنسبة 15% إلى 30%. لذلك، فإن تناول البيض والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين قد يساعد الناس في حرق سعرات حرارية أكثر من تناول الكربوهيدرات أو الدهون.

إضافة إلى ما يسمى التأثير الحراري للطعام، أي الطاقة التي يحتاجها الجسم لاستقلاب الأطعمة، وهو أعلى للبروتين منه للدهون أو الكربوهيدرات.

بدوره، حذّر المركز الاتحادي الألماني للتغذية من أن الإفراط ‫في تناول البيض يرفع مستوى الكوليسترول بالدم، والذي يرفع بدوره خطر ‫الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة لا يجوز تناول أكثر من 3 بيضات في الأسبوع، ‫وذلك للاستفادة من الفوائد الصحية للبيض دون ضرر، حيث يزخر البيض ‫بالبروتين الحيواني المفيد للصحة.

من جهتها، توضح زیلكه ریستمایر خبیرة التغذیة في المؤسسة الألمانیة للتغذیة -وفق ما نقل عنها دويتشه فيله عن موقع “أبوتیكین أومشاو” الألماني- أنه لا ینصح بتناول البیض یومیا، وإنما 3 مرات على الأكثر في الأسبوع.

‫وأوضح المركز الألماني أن البيض يعد غنيا بفيتامين “بي2” (B2) المهم لأيض ‫الطاقة، كما أنه يحتوي على السيلينيوم، الذي يعمل على تقوية المناعة ‫ويحمي الجسم من السموم البيئية ويساعد في إنقاص الوزن. ويشتمل البيض ‫أيضا على فيتامين “دي” (D) المهم لصحة العظام.

‫ويزخر البيض أيضا بالصبغات الصفراء “اللوتين” (Lutein) و”الزياكسانثين” (zeaxanthin) المهمة ‫لصحة العين، حيث تحد هذه الصبغات من خطر التنكس البقعي المرتبط بتقدم ‫السن والمياه البيضاء “الكاتاراكت” (Cataract).