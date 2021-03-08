كورونا حول العالم.. تشديد القيود في إيطاليا وارتفاع إصابات ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 117 مليونا و449 ألفا و512 إصابة، حتى الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و605 ألفا و337 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 92 مليونا و964 ألفا و61 حالة.







وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





تشديد القيود في إيطاليا

شددت إيطاليا القيود في عدة مناطق بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وسيجري إغلاق العديد من المدارس مرة أخرى اعتبارا من، الإثنين، كما لم يعد يُسمح بفتح المطاعم في المناطق المتضررة لاستقبال الزبائن.

وأصبح إقليم كامبانيا، منطقة العطلات في جنوب إيطاليا، والذي يضم نابولي وساحل أمالفي، ثالث منطقة في البلاد، البالغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، منطقة حمراء بأشد الإجراءات صرامة، وفقا للأسلوب الذي حددته وزارة الصحة في روما يوم الجمعة.





وحتى الآن، فإن منطقة بازيليكاتا في الجنوب ومنطقة موليز الأدرياتيكي الصغيرة هي بالفعل عند مستوى التحذير الأحمر: وفي هذه المناطق، يجب إغلاق جميع المدارس، ويجب على الناس عدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنذ خريف 2020، قامت الحكومة الإيطالية بتقسيم المناطق إلى عدة مستويات بحسب الخطورة مرمزة بالألوان في حربها ضد الجائحة.

وشهد يوم الإثنين أيضا، رفع مستوى التحذير في عدة مناطق إلى اللون البرتقالي ضمن هذا النظام بسبب ارتفاع مستويات الإصابة.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و 505193 حالة بعد تسجيل 5011 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71934 وفيات بعد تسجيل 34 وفاة.





19 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 19 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في السابع من مارس/ آذار ارتفاعا من 13 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 17 بعد أن كانت 11 حالة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 89994 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.





581 إصابة جديدة في مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ووفاة 41 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان، الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 186503 حالةً من ضمنهم 144019 حالة تم شفاؤها، و 10995 حالة وفاة.



