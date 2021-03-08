شكرا لقرائتكم خبر عن يوم المرأة العالمى..التدخين يؤثر على خصوبتك ويضر طفلك ويعرضك لخطر سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة يوم المرأة العالمى الموافق 8 مارس، تحذر منظمة الصحة العالمية من تدخين النساء، وذلك بعد زيادة أعداد النساء المدخنات على مستوى العالم، حيث تشكل النساء اليوم نحو 20% من مدخني العالم الذين يتجاوزعددهم المليار، موضحة أن النساء عرضةٌ لأخطار التبغ مثل الرجال، إن لم يكن أكثر منهم.



تصنيع سجائر جذابة للنساء

وقالت المنظمة، كل من النساء والرجال المدخنين على حدٍّ سواء عرضةٌ للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية والأمراض التنفسية، ويسبب التبغ أيضاً سرطاناتٍ إضافية نوعية للإناث ويعرض الحملَ والصحة الإنجابية للخطر.

ومنذ العشرينيات عندما بدأت شركات التبغ تستهدف النساء الأمريكيات، استُخدِمت صورٌ ومواضيع متعددة لتشجيع النساء على التدخين، بتعزيز مقبوليته الاجتماعية وبتسليط الضوء على الأوصاف المزعومة المرغوبة لأصنافٍ تجارية معيّنة من السجائر.



اختيار الوان واشكال مختلفة

وتهدف استراتيجية صناعة التبغ الخاصة بالتسويق، بعد أن تم خلق الصورة "المناسبة" للنساء المدخنات، إلى توسيع دائرة التسوق من خلال صنع أصنافٍ تجارية "للنساء فقط" ذات خصائص أنثوية نموذجية، موضحة أن علبة السجائر المصممة بشكلٍ خاص للنساء تكون عادة خفيفة، ونحيفة، وفائقة النحافة، وهي الطرق الأولية لاستهداف سوق الإناث، على سبيل المثال، يتم تقديم نحو 100 صنفاً تجارياً خاصاً للنساء تتنوع ما بين اشكالها ونكهاتها.

وقالت المنظمة، إنه لحل مشكلة تعاطي النساء للتبغ هو نفسه بالنسبة للرجال، ويعتمد على التنفيذ الصارم لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، حيث تعبّر الاتفاقية عن قلقها حول خطر ازدياد استخدام التبغ بين النساء والفتيات نظرا للمخاطر التي تتعرض، والتي أكدت ضرورة مشاركة النساء في رسم سياسات مكافحة التبغ وتنفيذها على جميع المستويات، وتؤكد على المساهمة الخاصة للمنظمات غير الحكومية، بما فيها مجموعات النساء، في جهود مكافحة التبغ على الصعيدين الوطني والدولي.

ووفقا لموقع WebMD من المؤكد أن السجائر يمكن أن تضر بأي شخص، رجالًا ونساءً على حد سواء، لكن بعض الآثار السيئة للتدخين، من الحمل خارج الرحم، إلى انقطاع الطمث المبكر، تقتصر على النساء فقط، حيث يمكن أن تسبب السرطان وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن النساء المدخنات يواجهن تحديات فريدة.

يعد التدخين أكثر أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها، ومع ذلك تموت أكثر من 140 ألف امرأة كل عام لأسباب تتعلق بالتدخين، أعلى نسبة تدخين "27%" تحدث بين النساء بين 25 و44 سنة.



سجائر جاذبة للنساء

وأضاف الموقع، إنه على الرغم من كل التحذيرات التي سمعها المراهقون اليوم حول مخاطر التدخين، فإن الحقيقة هي أن جميع المدخنين الجدد اليوم هم من المراهقين.

تعاني المدخنات من جميع عواقب التدخين التي يعاني منها الرجال مثل زيادة مخاطر الإصابة بمختلف أنواع السرطان "الرئة والفم والحنجرة والمريء والكلى والبنكرياس والكلى والمثانة وأمراض الجهاز التنفسي".

مخاطر التدخين على النساء..

أولا: أساليب منع الحمل والتدخين..

تتعرض المدخنات اللواتي يستخدمن موانع الحمل الفموية لعواقب وخيمة بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل جلطات الدم، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، كما تزداد هذه المخاطر مع التقدم في العمر، ويجب على النساء فوق 35 عامًا اللاتي يدخن ألا يستخدمن موانع الحمل الفموية.

ثانيا : الحمل والتدخين..

ووفقا لموقع Verywell Mind تنتقل المواد الكيميائية الموجودة في التبغ من الأمهات الحوامل عبر مجرى الدم إلى الجنين، تشكل هذه المواد الكيميائية السامة مخاطر جسيمة على الجنين والأم، يرتبط التدخين أثناء الحمل بالولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، والإجهاض، وموت الأطفال حديثي الولادة.

ثالثا: العقم والتدخين..

تظهر الدراسات، انخفاض استجابة التبويض، وكذلك الإخصاب وزرع البويضات الملقحة، قد يكون ضعيفًا لدى النساء المدخنات، قد تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في التبغ أيضًا إلى تغيير سائل عنق الرحم، مما يجعله سامًا للحيوانات المنوية مما يجعل من الصعب تحقيق الحمل.



مرض التهاب الحوض والتدخين.. قد تؤدي بعض المواد الكيميائية السامة الموجودة في السجائر إلى حدوث طفرات جينية يمكن أن تسبب الإجهاض والتشوهات الخلقية والسرطان ومشاكل صحية أخرى لدى الأطفال.مرض التهاب الحوض والتدخين..

يحدث مرض التهاب الحوض بنسبة 33% بين المدخنين أكثر من غير المدخنين، مرض التهاب الحوض هو مرض مؤلم يتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا وغالبًا ما يكون عاملاً مساهماً في حالات الحمل خارج الرحم وكذلك التصاقات الحوض ومشاكل الخصوبة الأخرى.

انقطاع الطمث المبكر..

إن البدء في التدخين في سن المراهقة يزيد من خطر تعرض المرأة لانقطاع الطمث المبكر 3 مرات، غالبًا ما تلاحظ المدخنات أعراض انقطاع الطمث قبل غير المدخنات بعامين إلى 3 سنوات، مشاكل الدورة الشهرية مثل النزيف غير الطبيعي وانقطاع الطمث (غياب الدورة الشهرية) والإفرازات، والالتهابات المهبلية هي شكاوى شائعة بين النساء المدخنات.

قد تكون اضطرابات الدورة الشهرية وانقطاع الطمث المبكر ناجمة عن تأثير سام على المبايض أو بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين التي لوحظت في العديد من الدراسات التي أجريت على النساء المدخنات.

يوفر العلاج ببدائل الأستروجين حماية مفيدة للنساء بعد سن اليأس من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، لكن تتعرض النساء لمخاطر القلب والأوعية الدموية وغيرها من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين أثناء تناول الهرمونات.

تواجه النساء المدخنات خطرًا خطيرًا متزايدًا للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية عند استخدام هرمون الاستروجين، كما يعاني الأطفال المولودين لأمهات مدخنات من نزلات البرد وآلام الأذن ومشاكل الجهاز التنفسي والأمراض التي تتطلب زيارات لطبيب الأطفال أكثر من الأطفال المولودين لغير المدخنين.

يسبب التدخين زيادة كبيرة في مخاطر فقدان العظام وهشاشة العظام، غالبًا ما تعاني النساء اللاتي يدخن، علبة سجائر واحدة يوميًا، من فقدان كثافة العظام بما يعادل 5 إلى 10 % أكثر من غير المدخنات بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى سن اليأس، يوصى بمسح كثافة العظام لتحديد كثافة بنية عظامك لجميع النساء بدءًا من سن الأربعين.

يعد فحص كثافة العظام أمرًا مهمًا بشكل خاص للمدخنات بحيث يمكن ملاحظة التغييرات ويمكن أن يترتب على ذلك العلاج في حالة ملاحظة هشاشة العظام.



زيادة الاصابة بامراض القلب لدى المدخنات

سادسا: أمراض القلب والتدخين..

يُعزى ما يقرب من 34 ألف حالة وفاة بين النساء بسبب أمراض القلب إلى التدخين كل عام، على الرغم من أن معظم هذه الوفيات تحدث في النساء بعد انقطاع الطمث، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالتدخين يكون أعلى بشكل ملحوظ لدى النساء المدخنات.

وجد باحثون في الدنمارك أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أعلى بنسبة 50 % لدى النساء المدخنات أكثر من الرجال المدخنين، قد يكون هذا الاختلاف بسبب تفاعل الإستروجين مع المواد الكيميائية الموجودة في السجائر.

ثامنا: سرطان عنق الرحم والتدخين..

يجب أن تخضع جميع النساء لفحوصات الحوض المنتظمة التي تشمل مسحات عنق الرحم، وبالنسبة للنساء اللاتي يدخن، فإن الضرورة أكبر، تشير الدراسات إلى أن التدخين قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم، وجدت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى المدخنين أعلى بنسبة 80%.

مرضى سرطان عنق الرحم الذين أقلعوا عن التدخين أو قللوا بنسبة 75% على الأقل، قد يكون لديهم فرصة أكبر للشفاء والبقاء على قيد الحياة من المرضى الذين يواصلون التدخين.

قد تضعف المواد الكيميائية الموجودة في أنسجة عنق الرحم الموجودة أيضًا في السجائر من قدرة خلايا عنق الرحم على مقاومة العدوى وقد تخلق أرضًا خصبة لتكاثر خلايا عنق الرحم غير الطبيعية.



يزيد خطر الاصابة بسرطان الثدى

تاسعا: سرطان الثدي والتدخين..

نشرت جمعية السرطان الأمريكية نتائج دراسة أشارت إلى أن مرضى سرطان الثدي الذين يدخنون قد يزيدون من خطر الوفاة بنسبة 25 % على الأقل، وهو خطر يزداد مع عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميًا.

يرتفع الخطر المحتمل للإصابة بسرطان الثدي المميت بنسبة تصل إلى 75 % بالنسبة للنساء اللاتي يدخن علبتين أو أكثر في اليوم.