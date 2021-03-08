شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تمنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.. أبرزها الأطعمة الغنية بالفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الجلد مرونته مع تقدمنا في السن، لأن إنتاج الكولاجين يتباطأ بمرور الوقت، ولكن هناك عوامل أخرى تزيد من خطر الشيخوخة المبكرة ومنها، التعرض للشمس بكثرة وتلوث الهواء وبعض خيارات نمط الحياة غير الصحية مع تقدم العمر، حيث يصبح الجلد أكثر رقة وجفافًا أيضًا، عندما لا تحتوي بشرتك على ما يكفي من الرطوبة كما هو معتاد، يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للتجاعيد.



طرق تمنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى

لا يمثل وجود عدد قليل من خطوط الوجه أو علامات الشيخوخة مشكلة لبعض الأشخاص، لكن وجود الكثير منها على وجهك قبل الأوان يمكن أن يكون مصدر قلق، يمكنك علاج هذه التجاعيد دون إجراءات طبية أو جراحية، فهناك بعض الطرق التي يمكن أن تجعل ظهور التجاعيد بطيئًا، وفى خلال التقرير التالي نتعرف على بعض النصائح لمنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

استخدم مرطب

يلعب المرطب دور الشراب الذي يرطب وجهك، تساعد المرطبات في تجديد البشرة وتغذيتها وترطيبها، يجب أن يكون هذا جزءًا مهمًا من روتين العناية بالجمال الخاص بك لأنه عندما تكبر، تصبح بشرتك أكثر جفافًا، ما يجعلها هدفًا سهلاً للتجاعيد، تعتقد بعض الأبحاث أن استخدام المرطب فعال في منع تكون التجاعيد على مستوى أعمق لأنه يحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين سي، يمكنك أن تطلب من طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك توصيات المنتج الصحى لبشرتك.



مرطب

حافظ على رطوبتك

شرب الماء ضروري لصحتك العامة وبشرتك أيضًا، يحتاج جسمك إلى كميات كافية من الماء لأداء العديد من وظائف الجسم، ويساعد في التخلص من السموم وتحسين عملية الهضم وكذلك الحفاظ على صحة بشرتك ونشاطها وفقًا لدراسة، فإن الحفاظ على رطوبتك يمكن أن يكون له آثار إيجابية للغاية على بشرتك وكذلك يمنع التجاعيد بشكل فعال لذلك، من المهم أن تبقى رطبًا دائمًا.



شرب الماء

استهلك الأطعمة الغنية بالفيتامينات

وفقًا لدراسة، فإن الكثير من الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية لديهم تجاعيد في الوجه أكثر من الأشخاص الذين يركزون على الفواكه والخضراوات في نظامهم الغذائي، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الخصائص المضادة للالتهابات أو مضادات الأكسدة قد تعمل أيضًا على تحسين مرونة الجلد والحماية من تلف الجلد وعلامات الشيخوخة المبكرة، بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على هذه الخصائص المفيدة تشمل الشاي الأخضر وزيت الزيتون والسلمون والأفوكادو والرمان.



الأطعمة الغنية بالفيتامينات

تجنب التعرض لأشعة الشمس

إذا كنت قد تعرضت لأشعة الشمس كثيرًا، فإن تأثير البقع الداكنة يُعرف باسم فرط التصبغ في الواقع، قد يؤدي قضاء المزيد من الوقت تحت أشعة الشمس إلى جعل بشرتك تتقدم في العمر أسرع من المعتاد. تشمل علامات الشيخوخة هذه التجاعيد وضيق الجلد، ومن حروق الشمس إلى الاحمرار، قد تواجه العديد من التغييرات الأخرى على بشرتك بسبب أشعة الشمس، قد تصاب بنمش على بشرتك بسبب التعرض المفرط.



تجنب التعرض لأشعة الشمس

تجنب التدخين

يمكن أن يتسبب تدخين التبغ أيضًا في إتلاف الكولاجين والإيلاستين، وهما الألياف التي تمنح بشرتك مرونتها وقوتها، يجعل بشرتك تبدو شابة وممتلئة علاوة على ذلك ، فإن النيكوتين الموجود في السجائر يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، هذا يقلل من تدفق الدم إلى بشرتك مما يؤدي إلى انخفاض الأكسجين في بشرتك، يمكن أن يقيد أيضًا العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين أ ، التي يمكن أن تصل إلى بشرتك.



تجنب التدخين

الحد من السكر والكربوهيدرات

عليك أيضًا الحد من تناول السكر والكربوهيدرات لمنع ظهور التجاعيد على الجلد، يمكن أن يؤدي السكر والكربوهيدرات المكررة إلى زيادة مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى إطلاق الأنسولين في الجسم، ويسبب الأنسولين التهابًا في جلدك وجميع أنحاء جسمك، يمكن أن يسبب تلفًا للألياف، ما يؤدي إلى تقليل دعم الجلد وزيادة التجاعيد.