شكرا لقرائتكم اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا رقم 31 لسنة 2021، ينص على أنه يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية ومحلات الحلوى، استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات، لاحتوائها على مواد مسرطنة، برزت علامات استفهام عديدة حول هذه المادة، فما هي هذه المادة وما هي استخداماتها المتعددة؟

أكد أ.د أحمد محمد سعيد حسين، رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية لـ"العربية.نت"، أن برومات البوتاسيوم تعتبر مادة مؤكسدة قوية جداً، وهي عبارة عن مسحوق أبيض أو بلورات بيضاء، وهي مادة كيميائية لها الصيغة الكيميائية KBrO3، وهي مادة سامة للأعصاب والكلى ومسرطنة كذلك، حيث تتسبب في سرطان الأمعاء والخصيتين والغدة الدرقية. وكانت جرعة من برومات البوتاسيوم تعادل 1 غم لكل لتر من الماء كافية لإصابة فئران التجارب بالسرطان. والجدير بالذكر أن هناك بعض حالات التسمم بالبرومات المسجلة بالنسبة للإنسان، ومعظمها كانت بسبب التعاطي المباشر لمحاليل تحتوي على برومات بنسب عالية، لذا لجأت معظم الدول مثل الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكندا وغيرها إلى حظر التعامل مع مادة برومات البوتاسيوم، إلا أن بعض الدول الأخرى قللت من استخدامها بنسب محددة تحددها الجهات المختصة الحكومية التابعة لتلك الدول.

الخبز المصري

ما هي هذه المادة؟

أوضح رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، أنه منذ تسجيل براءة اختراعه لأول مرة في عام 1914، كانت برومات البوتاسيوم اليد اليمنى بالنسبة لعمال المخابز، يستخدمونها كمادة محسنة للخبز، فعند إضافتها إلى الدقيق، تقوي العجين وتساعد على انتفاخ الخبز وتسرع عملية صنعه، فكان أصحاب المخابز المصرية يستخدمونها لتسريع عملية التخمير وإضفاء لون ذهبي على الخبز.

وبجانب استخدامها الرئيسي كمادة محسنة للخبز، بدأ استخدام برومات البوتاسيوم لأغراض أخرى مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل، وفي بعض المواد الغذائية كصناعة الجبن وعجينة السمك ومادة الفيجيتار الخاصة باللحوم والدجاج.

وكانت مادة برومات البوتاسيوم أو الصوديوم واحدة من أهم الإضافات الغذائية التي تستخدم في حفظ الطعام أو تغير الطعم واللون والملمس، حيث استخدمت كمادة محسنة للخبر، وحاليا يتم استخدامها في المخبوزات في بعض الدول ولكن بكمية ضئيلة جدا، وقد اشترطت وزارة الصحة الأميركية على أصحاب المخابز الذين يستخدمون هذه المادة كتابة هذه العبارة brominated bread لتحذير المستهلكين.

ولكن لجنة الخبراء المشتركة المنبثقة عن منظمتي الصحة والأغذية والزراعة العالميتين المعنية بدراسة المواد المضافة خلصت إلى أنه من غير المناسب استخدام برومات البوتاسيوم في تصنيع الغذاء للاشتباه بأنها مادة مسرطنة.

مخبوزات

تصيب الأطفال بالسمنة

وأوقفت عشرات الدول حول العالم استخدام البرومات بعد التوصل لتسببها في بعض المضاعفات الصحية، وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض مثل سرطان الغدة الدرقية والجهاز الهضمي والبروستات، وتأثيرها على الكبد ومرضى القلب وضغط الدم، بجانب خطورتها على صحة الحوامل والأطفال، فهي واحدة من أهم العوامل التي تصيب الأطفال بالسمنة، وهي مادة لا تلاحظ إلا من خلال إجراء تحليل معدني للمنتج.

وبرومات البوتاسيوم التي كانت تستخدم حتى عام 1990، سرعان ما مُنع تداولها واستخدامها في الكثير من الدول، بعد اكتشاف بعض المواد المسرطنة بها، فكان الاتحاد الأوروبي أول من حظر استخدام المادة المسرطنة منذ عشرات السنوات، لتتبعه بعدها كندا ونيجيريا والبرازيل وكوريا الجنوبية وبيرو وسريلانكا والصين والسعودية والإمارات والعديد من دول العالم. أما منظمة الصحة العالمية، فقد قامت بمنع استخدام برومات البوتاسيوم في المخبوزات عالميا منذ عام 1993، لأنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستات والجهاز الهضمي، وفقا لتقرير صادر عن موقع المنظمة العالمية.

عقوبة الاستخدام

كما ينص قانون قمع الغش والتدليس المصري بأن عقوبة استخدام مادة برومات البوتاسيوم تصل إلى الحبس لمدد تصل إلى 7 سنوات، وفي حالة ثبوت إصابة أحدهم بالسرطان نتيجة استخدام المادة تتحول من جريمة إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا.

ومن جهته، أكد عضو شعبة المخابز بالغرف التجارية لوسائل إعلام مصرية، أن من يخالف القرار يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية العاجلة وغلق المخبز وسحب الرخصة نهائيًا.