شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين نظامك الغذائي وصحتك العقليه..بحث يكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنظمة الغذائية المخصصة وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تكون مفتاحًا لتحسين الصحة العقلية، ويُنصح باتباع نظام غذائي متوازن لتزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية الأساسية، وفقًا لبحث جديد شمل أعضاء هيئة التدريس في جامعة بينجهامتون وجامعة ولاية نيويورك الأمريكية.

ووفقا لتقرير لموقع time now news ، كشف الباحثين بكلية الدراسات الصحة والعافية في جامعة بينجهامتون "هناك أدلة متزايدة على أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الصحة العقلية ، لكن الجميع يتحدث عن نظام غذائي صحي وأضافوا نحن بحاجة إلى التفكير في مجموعة من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة بناءً على الفئات العمرية والجنس لا يوجد نظام غذائي صحي واحد يناسب الجميع لا يوجد حل واحد."

وأوضح الباحثين، أن علاجات الصحة العقلية تحتاج إلى مراعاة الفروق في درجة نضج الدماغ بين البالغين (18-29 عامًا) والناضجين (30 عامًا أو أكبر) ، بالإضافة إلى مورفولوجيا الدماغ بين الرجال والنساء.

النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هي: -

تشمل مناهج النظام الغذائي ونمط الحياة الهامة لتحسين الصحة العقلية بين الشابات تناول وجبة الإفطار يوميًا ، وتكرار التمارين المعتدلة إلى المرتفعة ، وانخفاض تناول الكافيين ، والامتناع عن الوجبات السريعة.

يشمل نهج النظام الغذائي ونمط الحياة لتحسين الصحة العقلية بين النساء الناضجات ممارسة الرياضة اليومية وتناول وجبة الإفطار ، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الفواكه مع تناول الكافيين بشكل محدود.

لتحسين الصحة العقلية للشباب ، تشمل مناهج النظام الغذائي ونمط الحياة ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر ، واستهلاك معتدل لمنتجات الألبان ، وتناول كميات كبيرة من اللحوم ، فضلاً عن انخفاض استهلاك الكافيين والامتناع عن الوجبات السريعة.

تشمل الأساليب الغذائية لتحسين الصحة العقلية بين الرجال البالغين تناول المكسرات بشكل معتدل.

واكد الباحثين أن العمر هو أيضًا السبب وراء ارتباط ارتفاع استهلاك الكافيين بالاضطراب العقلي لدى كل من الشباب والشابات حيث يتم استقلاب الكافيين من نفس الإنزيم الذي يستقلب الهرمونات الجنسية التيستوستيرون والإستروجين ، والشباب لديهم مستويات عالية من هذه الهرمونات عندما يستهلك الشباب والشابات مستويات عالية من الكافيين ، فإنه يبقى في نظامهم لفترة طويلة ويستمر في تحفيز الجهاز العصبي ، مما يزيد من التوتر ويؤدي في النهاية إلى القلق".