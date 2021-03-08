شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسة ناسا.. من عاملة نظافة إلى «المريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابنِ بها سلماً تصعد به نحو النجاح»، مقولة شهيرة لمارتن لوثر كينج، وكانت بالضبط ما فعلته الفتاة اللاتينية ديانا تروجيلو، مهندسة الطيران بوكالة ناسا، فقد تبنت هذه المقولة عن ظهر قلب، وظلت تعانى مع الأشواك حتى وصلت للوردة فى النهاية.

تحققت أحلامها بالوصول إلى الفضاء والرغبة فى فهم الكون عندما كانت شابة فى كالى، كولومبيا، كان والداها منفصلين، وعندما بلغت عمر الـ 17 عامًا قررت الذهاب إلى الولايات المتحدة، ووصلت بمبلغ 300 دولار فقط ولم تكن حتى تتحدث الإنجليزية فى ذلك الوقت. اضطرت أن تعمل فى تنظيف المنازل لدفع تكاليف دراستها، ولكنها كافحت فى دراستها ومجالها الذى اختارته بمحض إرادتها لتنضم فى النهاية إلى وكالة ناسا فى عام 2007، وتكون مديرة رحلة السفر إلى كوكب المريخ. وقالت «ديانا»، فى حوارها مع موقع «سى بى إس نيوز»، واصفةً هدف هذه الرحلة: «إن فهم ما إذا كنا وحدنا فى الكون هو السؤال المطلق». «آمل أنه فى غضون عام واحد من الرحلات على المريخ، يمكننا الإجابة عن هذا السؤال قريبًا».

ووصفت مشوار حياتها قائلة: «رأيت كل شىء يأتى فى طريقى كفرصة»، أما عن إحساسها فى بداية حياتها عندما كانت تعمل فى تنظيف المنازل أشارت: «كنت وقتها لا أصدق أننى أقوم بالتنظيف.