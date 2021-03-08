شكرا لقرائتكم خبر عن حمى التيفوئيد.. الأسباب والأعراض وعوامل الخطر والمضاعفات والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى التيفوئيد، والمعروفة أيضًا باسم الحمى المعوية (هي نوع من العدوى البكتيرية التي تسببها بكتيريا السالمونيلا التيفية، وهي بكتيريا سالبة الجرام، وتنتشر العدوى بشكل شائع من خلال الماء أو الطعام الملوث، وفى خلال تقرير يكشف الأسباب والأعراض وعوامل الخطر والمضاعفات والوقاية لمرض لحمى التيفوئيد، وفقًا لما نشر بموقع boldsky.



ما هي حمى التيفوئيد؟ الأسباب والأعراض وعوامل الخطر والمضاعفات والوقاية

أسباب حمى التيفوئيد البكتيريا

هي من جنس السالمونيلا: السالمونيلا التيفية والسالمونيلا، ومن المعروف أن هذين النوعين من السالمونيلا التيفية يسببان مضاعفات معدية معوية خطيرة عند تناولهما، بينما تقتصر السالمونيلا غير التيفودية على التهاب المعدة والأمعاء ولا تسبب أعراضًا شديدة، تنتقل بكتيريا السالمونيلا إلى جسم الإنسان من خلال: الأطعمة الملوثة، والمياه الملوثة، والأطعمة غير المطبوخة أو غير المطبوخة جيدًا وتغذي المريض المصاب.

أعراض حمى التيفوئيد تشمل: الحمى التي تبدأ بدرجات حرارة منخفضة وتصل إلى ارتفاع، الإسهال آلام في البطن، التعب فقدان الشهية الإمساك الطفح الجلدي، السعال التعرق المعدة المنتفخة الجفاف. عوامل خطر الإصابة بحمى التيفود

ويعتبر السفر إلى المناطق التي تتوطن فيها حمى التيفود مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا، والأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وشرب مياه الصرف الصحي أو المياه الملوثة، والبقاء في مناطق سيئة الصرف الصحي من عوامل الإصابة بحمى التيفوئيد.



حمى التيفوئيد

أما مضاعفات حمى التيفوئيد

انتفاخ الغدد الليمفاوية، لنخر قرحة في الجهاز الهضمي التهاب عضلات القلب والصمامات التهاب معوي نزيف في الأمعاء، تعفن الدم التهابات الكلى اضطرابات نفسية مثل الهلوسة، دم في البراز.

كيفية الوقاية من حمى التيفوئيد

تجنب شرب الماء مباشرة من الصنبور، والمعبأة ومكعبات الثلج والمثلجات إذا لم تكن متأكدًا من نظافة المنطقة، وشرب الحليب غير المبستر، وتناول أطعمة الشارع، ومنتجات اللحوم النيئة أو غير المطبوخة، والخضار أو الفاكهة النيئة حتى يتم غسلها بشكل صحيح، لا تأكل دون غسل يديك بشكل صحيح بالماء والصابون، والاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بالتيفويد ومنع مشاركة المتعلقات الشخصية معهم، ولمس الوجه بيدين غير مغسولة، وتناول الأسماك من المسطحات المائية الملوثة، وحافظ على النظافة المناسبة في المنطقة التي تقيم فيها أو استشر قسم الملاذ الآمن للتعامل غير السليم مع النفايات أو مياه الصرف الصحي.