شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان البنكرياس.. ينذر عسر الهضم والجلطات الدموية فى الساقين بمرض مميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حالات سرطان البنكرياس ستة أضعاف منذ تسعينيات القرن الماضى، وتم تشخيص المرض بشكل أساسى فى المراحل المتأخرة جدًا نظرًا لتشابه أعراضه مع أمراض أخرى، لذلك لابد أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية لهذا المرض حتى يتم تشخيصه فى وقت مبكر مما يسهل علاجه، وفقًا لما ذكره موقع "express".

مع نمو حجم الورم السرطانى قد تظهر الأعراض وتختفى وغالبًا ما يتم تجاهلها، لذلك تقترح الجمعية الخيرية لسرطان البنكرياس بالمملكة المتحدة ضرورة الكشف إذا استمرت أيًا من علامات هذا المرض، حيث يعد عسر الهضم أحد أهم مؤشرات الإصابة بسرطان البنكرياس بجانب الشعور بحرقان فى الصدر، كما يتسبب عسر الهضم أيضًا فى ترك طعم مُر بالفم.

فيما يلى.. أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس:

1- عسر الهضم، حيث يعانى المصابون بسرطان البنكرياس من عدم ارتياح عام فى منطقة البطن التى تمتد إلى الظهر، وقد يستمر الألم فى هذه المنطقة أو يختفى على حسب كل حالة.

2- الشعور بعدم الراحة عند الاستلقاء، بينما يمكن أن يخفف الجلوس للأمام من الألم.

3- فقدان الوزن دون سبب.

4- الشعور بالغثيان والذى قد يؤدي أحيانًا إلى القيء.

5- قد يعانى الشخص المريض من الإسهال أو الإمساك.

6- الإصابة بمرض السكرى بشكل مفاجئ.

7- فقدان الشهية.

8- مشاكل الجهاز الهضمى، حيث يلعب البنكرياس دورًا مهمًا فى تكسير الطعام وحدوث أى خلل فيه يمنعه من القيام بهذا الدور.

9- اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

10- يشعر الشخص المصاب بالامتلاء بسرعة ويعانى من الانتفاخ بسبب الورم السرطانى الذى يُعطل البنكرياس عن القيام بوظيفته.

11- الإصابة بجلطات دموية خاصة فى منطقة الساقين.

وتوصى الجمعية الخيرية لسرطان البنكرياس بالمملكة المتحدة بأن يلجأ الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا ويعانون من فقدان الوزن المفاجئ وآلام غى البطن أو الظهر، بضرورة استشارة الطبيب لإجراء فحص عاجل بالأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية فى غضون أسبوعين.