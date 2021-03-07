شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء مهمة يجب عليك القيام بها صباح يوم حصولك على جرعة لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

تزامنت حملات التطعيم بلقاح كورونا مع رغبة الكثيرين بمعرفة ما لا يجب فعله قبل أيام من الحصول على جرعة اللقاح ، وتوافرت المعلومات عن العديد من الأشياء التي ينصح المتخصصون بالابتعاد عنها قبل التقاط اللقاحات لزيادة كفاءتها.

الآن ، توصل الخبراء في المجال الطبي إلى شيئين مهمين يجب على كل فرد القيام بهما صباح اليوم المقرر لحصوله على اللقاح.

ما هذان الشيئان؟

النصيحة الطبية بسيطة للغاية ؛ فقط تناول طعامًا صحيًا وحافظ على رطوبة جسدك ، هذان هما أبسط شيئين ينصح كل فرد بفعله لزيادة فعالية التطعيم، حيث يوصي الخبراء ببدء اليوم بشكل طبيعي كما تفعل عمومًا. تناول وجبة صحية ومتوازنة واشرب كمية كبيرة من الماء لتحافظ على رطوبتك.

لماذا يعتبر البقاء رطبًا مهمًا؟

يساهم شرب الماء يوميًا في الحفاظ على الصحة العامة ويمكن أن يمنع الجفاف. يتكون ما يقرب من 70 % من جسمك من الماء ، مما يساعد نظامنا الداخلي بعدة طرق. يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء قبل أخذ الحقنة على التفكير بوضوح ويمنع حدوث تغيرات جذرية ، وهذه الأمور شائعة في حالة الجفاف.

لماذا يجب أن تأكل أطعمة مغذية؟

يجب أن يكون تناول الطعام الصحي والبقاء رطبًا جزءًا من الروتين اليومي لكل فرد. هذان شيئان أساسيان يمكن للمرء القيام بهما لضمان سلامتهما والأهم من ذلك قبل الحصول على لقاح كورونا.

قد يؤدي لقاح الفيروس التاجي إلى آثار جانبية خفيفة مثل الألم والتورم والقشعريرة والصداع والتعب والحمى. تشير هذه العلامات فقط إلى أن اللقاح يقوم بعمله داخل جسمك وهو أمر طبيعي تمامًا. قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات في الصباح على التعامل مع الدوخة أو الدوار الذي قد يعاني منه الشخص بعد التطعيم.

أشياء أخرى يجب عليك فعلها قبل أخذ الجرعة

تمامًا مثل أي لقاح آخر ، يستغرق لقاح COVID وقتًا لتطوير مناعة ضد الفيروس. يتم الحصول على جرعتين من اللقاح بفاصل أسبوع أو 15 يومًا. لكن مجرد الحصول على التطعيم لا يضمن حمايتك من فيروس كورونا. لزيادة فعالية الفيروس ، عليك القيام ببعض الأشياء. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب ولا يجب عليك فعلها قبل أخذ التطعيم وفقاً لموقع «timesofindia».

النوم في الوقت المحدد

إذا كنت أحد أولئك الذين يخططون للحصول على اللقاح ، فيجب أن تحصل على قسط كافٍ من النوم ليلاً قبل 24 ساعة على الأقل من ذلك. يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تباين في العمليات المناعية اللازمة لإنتاج الأجسام المضادة. وللحفاظ على العدد ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر حيوي.

تجنب الأدوية المضادة للالتهابات

تجنب جميع أنواع العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) التي تستخدم على نطاق واسع لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب وتقليل ارتفاع درجة الحرارة. يمكن أن تعيق هذه الأدوية نظام الاستجابة المناعية لجسمك وتقلل من فعالية التطعيم.