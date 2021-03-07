شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الحموضة وارتجاع المريء.. تناول الزبادى والزنجبيل واللبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحموضة والتى تُعرف أيضًا باسم ارتداد الحمض هى حالة صحية تظهر أعراضها الرئيسية فى أسفل الصدر، ويعاني الكثير من الناس من مشاكل فى الجهاز الهضمى وهذه مشكلة شائعة جدًا، ولكن إذا كنت تعانى من أى أعراض لارتجاع الحمض لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فقد تكون مصابًا بحالة صحية تسمى مرض الارتجاع المعدى المريئى وقتها لابد من تجنب الإفراط بتناول الأطعمة المقلية ومشروبات الغازية والشاى والقهوة والشوكولاتة لتقليل الأعراض الشديدة لهذه الحالة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. أطعمة يمكن أن تخفف من أعراض حرقة المعدة والحموضة: 1- الزنجبيل

الزنجبيل يساعد فى علاج مشاكل الجهاز الهضمى وكذلك يمنع حمض المعدة من الانتقال إلى المريء، يمكن أن يعمل الزنجبيل بطريقة فعالة وسريعة على علاج حرقة المعدة، عن طرق تناول قضمة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو حتى تناول مسحوق الزنجبيل قبل الطعام أو شرب شاى الزنجبيل.

2- دقيق الشوفان

دقيق الشوفان صحى جدا للجسم ويساعد على إنقاص الوزن، إلى جانب ذلك، يعد دقيق الشوفان مصدرًا غنيًا للألياف التى تساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالارتجاع الحمضى وحرقة المعدة.

3- الموز

يعتبر الموز أيضًا فاكهة مفيدة للغاية لمعدتك ويوصى بتضمينه فى النظام الغذائى، إنه مصدر غنى بالألياف التى تساعد فى تحسين الجهاز الهضمي أيضًا، فقد يساعد البوتاسيوم الموجودة فى الموز فى زيادة إنتاج المخاط فى المعدة مما يؤدى إلى تقليل تكوين الأحماض الزائدة.

4- اللبان

مضغ اللبان يعتبر طريقة جيدة لمحاربة رائحة الفم الكريهة وحرقة المعدة أيضًا، كما يمنع ويعالج أعراض الحموضة المعوية، خاصة اللبان الخالى من السكر الذى يساعد في زيادة إنتاج اللعاب وتطهير المريء من الأحماض المؤلمة.

5- الزبادى

تعمل البكتيريا المفيدة فى بعض أنواع الزبادى على موازنة الفلورا الدقيقة فى أمعائنا، مما يجعلها علاجًا منزليًا رائعًا لارتجاع الحمض والحموضة كما أنه يحسن الجهاز الهضمى.