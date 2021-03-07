شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد التأمل فى خفض معدلات الكوليسترول والحفاظ على قلبك؟.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، إن ممارسة اليوجا والتأمل يسهم في خفض معدلات الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم، مما يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض وخفض معدلات الوفاة، طبقا لما ورد في موقع إكسبريس.

وذكرت الدراسة أن التأمل لكبار السن يساعد علي تدريب الوعي والحصول على حس سليم، وبالتالي يؤدى الي خفض مستويات التوتر والقلق التي تؤثر علي صحة القلب وتعدى للعديد من الأمراض المزمنة.



التأمل يساعد فى الوقاية من أمراض القلب ومستويات السكر فى الدم

وأوضح الدكتور تشياكريت كريتاناونج ، مؤلف الدراسة، أن أولئك الذين يشاركون في التأمل لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول وضغط الدم ومستويات السكر في الدم، نظرا لان التأمل يمكن أن يمنحنا إحساسًا بالهدوء والسلام وتقليل التوتر ، مما يؤدي إلى تحسين الحس العاطفي.

واعتمدت الدراسة علي أكثر من 61 الف مشارك في الاستطلاع تم جمعها من المسح الوطني السنوي للمقابلة الصحية، حيث تبين أن ما يقرب من 10 % من المشاركين الذين مارسوا التأمل، لديهم العديد من الفوائد الصحية مقارنة بمن لم يمارسوا التأمل.

وتوصلت النتائج أن الأشخاص الذين يمارسون التأمل لديهم معدلات منخفضة من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، فضلا أنهم كان لديهم حالات أقل من السكتة الدماغية ومرض الشريان التاجي مقارنة بمن لم يمارسوا التأمل.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة التأمل لمدة 12 دقيقة يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، ساهمت في تحسن وظيفة الذاكرة الإدراكية، وأظهرت تحسنًا في النوم والمزاج والتوتر.