شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 8 فوائد مذهلة لممارسة رياضة المشي يومياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة، عبر حسابها في تويتر “عش بصحة”، على أهمية ممارسة رياضة المشي يومياً. وقالت إن من فوائد ممارسة رياضة المشي نصف ساعة يومياً ما يلي: • تخفيف القلق والاكتئاب • الحصول على عظام أقوى • مفيدة لمرونة المفاصل وتقوية العضلات • الوقاية من الأمراض المزمنة • وزن صحي ولياقة أفضل • تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم • تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الجسم • لحرق السعرات الحرارية الزائدة

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