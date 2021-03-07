شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين واحد لشد الأفخاذ والبطن وتقوية عضلات الظهر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتمرين واحد لشد عضلات الأفخاذ والمؤخرة والبطن وتقويه عضلات الظهر. ويوضح المقطع وقت الثبات للمبتدئين والمستوى المتوسط والمتقدمين والتي تسهل من ممارسة التمرين في المنزل.

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