شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء مجموعة من القرود والغوريلا لقاحات كورونا فى حديقة حيوان أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير جريدة "Mirror"، أنه تم إعطاء جرعات من لقاح كورونا للقرود في حديقة حيوان سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن طرح الجرعات للقطط والكلاب في المستقبل أيضًا، وفقا للعلماء.

قالت شركة الأدوية Zoetis إنها تلقت طلبًا للحصول على جرعات طارئة بعد أن ثبتت إصابة الغوريلا بالسعال بعد إصابتها بفيروس كورونا في يناير، وأكدت السلطات أن الحيوانات - 5 من قرود البونوبو و4 من إنسان الغاب - أصيبت بالفيروس.



اعطاء الشامبنزى والقرود لقاح كورونا

في يناير الماضي ذكرت التقارير، أنه تم اختبار العديد من أنواع الغوريلا بحثًا عن الفيروس بعد ظهور أعراض مثل السعال والتعب، واتضح بعد ذلك أنهم أصيبوا بـ كورونا من الحارس المصاب بالفيروس دون ظهور أعراض عليه، وأثارت مخاوف من أن تكون القردة معرضة بشكل خاص لفيروس كورونا.



اصابة الغوريلا

وقالت نادين لامبيرسكي، كبيرة مسئولي الحفاظ على البيئة وصحة الحياة البرية في حديقة الحيوان، إن تفشي المرض أثار أجراس الإنذار، مضيفة: "هذا جعلنا ندرك أن القرود الأخرى كانت في خطر".

وفقًا لتقارير صحيفة "الجارديان"، أنه لا توجد خطط حاليًا لتلقيح الرئيسيات في حدائق الحيوان في المملكة المتحدة، ولا تتوفر اللقاحات التجريبية في هذا البلد، ولكن يُقال إن الرؤساء في حديقة حيوان لندن يراقبون طرق حماية الحيوانات.

قالت أماندا جوثري، رئيسة خدمات الحياة البرية في جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL): "يتخذ حراس الحيوانات احتياطات صارمة لضمان سلامة الحيوانات المعرضة للإصابة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والقفازات عند إعداد طعامهم وتنظيف حاوياتهم".