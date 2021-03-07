شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يطلب طبيبك اختبار الطفيليات وأعراض تدل على الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار الطفيليات في البراز أو فحص عينة البراز هو اختبار يبحث عن الطفيليات ويرقاتها أو بويضاتها في عينة من البراز، والطفيليات هي كائنات حية يمكنها العيش داخل أو على جسم الإنسان واستخدامها كمصدر للغذاء ويعيش الكثير منها في الجهاز الهضمي، والعديد من الطفيليات تسبب الأمراض أيضًا وتشمل هذه الكائنات وحيدة الخلية، مثل الجيارديا، وكائنات أكبر مثل الديدان الدبوسية وعادة ما تكون الديدان الدبوسية في شكلها البالغ كبيرة بما يكفي لرؤيتها.

لماذا يطلب الطبيب اختبار الطفيليات في البراز

وفقًا لموقع جامعة روشستر الأمريكية فقد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا اشتبه طبيبك في وجود طفيليات في جهازك الهضمي، مثل: الجيارديا والكريبتوسبوريديوم من الأمراض الطفيلية الشائعة. تشمل الأعراض:

-اضطراب في المعدة أو غثيان أو انتفاخ

-إسهال

-براز دهني يمكن أن يطفو

- كثرة الغازات

-تقلصات في المعدة

-جفاف

-فقدان الوزن

يمكن أن تعيش الدودة الدبوسية في القولون والمستقيم الحكة الشرجية هي أحد أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية عادة ما تكون الحكة أسوأ في الليل وقد تزعج نومك.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

قد تحتاج أيضًا إلى اختبارات الدم واختبارات أخرى لطفيليات معينة.

على سبيل المثال، إذا اعتقد طبيبك أنك قد تكون مصابًا بعدوى الدودة الدبوسية، فقد تضطر إلى إجراء "اختبار الشريط" في هذا الاختبار، يتم ضغط الجانب اللاصق من قطعة من شريط السيلوفان برفق على الجلد حول فتحة الشرج سوف تلتصق بويضات الدودة الدبوسية بالشريط ثم يمكن نقل البيض إلى شريحة والنظر إليها تحت المجهر.

ماذا تعني نتائج اختبار الطفيليات

النتائج الطبيعية سلبية، ما يعني أنه لم يتم العثور على طفيليات أو يرقات أو بيض في عينتك.

النتائج الإيجابية تعني أنك مصاب بطفيلي.



الديدان

ما الذي قد يؤثر على نتائج الاختبار؟

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على نتائجك، يمكن أن يكون هذا صحيحًا لمدة تصل إلى أسبوع بعد تناول الأدوية. تشمل هذه الأدوية:

-مضادات الحموضة

-بعض الأدوية المستخدمة في علاج الإسهال

-الباريوم

-مضادات حيوية

-المسهلات الدهنية

قد يكون للعينة الملوثة بالبول أو بمياه المرحاض نتيجة غير دقيقة، والتوقيت مهم أيضا إذا لم يتم إحضار العينة إلى المختبر على الفور، فقد لا تكون النتائج دقيقة.