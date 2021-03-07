فوائد الموز للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - يجهل العديد من الحوامل القيمة الغذائية في تناول الموز لها وللجنين، الدكتورة هند مأمون استشاري الطب البديل توضح أبرز فوائد تناول الموز للحامل، التي تجعل أغلب الحوامل تحرصن على دمج الموز في نظامهن الغذائي اليومي، ووصفت استشاري الطب البديل بعض المكونات لوجبات بالموز للحامل.

1. الموز يمنع تلف الخلايا ويقي من الأمراض للحامل

تلف الخلايا

يساعد تناول الموز في تأخير تلف الخلايا التي تسببها الأضرار الداخلية والخلايا الجذرية. هذا يساعد في تقليل مخاطر الأمراض .

2. الموز يخفض ضغط الدم للحامل

الحامل

يحتوي الموز المفرط على نسبة عالية من البوتاسيوم وانخفاض في الصوديوم. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في تنظيم التدفق الصحيح للدم وفي إزالة أي انسداد في الشرايين. هذا يساعد على منع السكتات الدماغية والأزمات القلبية، كما أنه يساعد على عمل نظام الدورة الدموية بكفاءة .

3. الموز يخفف من حرقة المعدة والحموضة للحامل

صحة الحامل

الموز يعتبر بمثابة مضادات الحموضة، الفاكهة المغطاة بالبقع البنية على تهدئة وتهيج الجلد .

4. الموز يمنع فقر الدم للحامل

لعلاج فقر الدم

الموز غني بالحديد، و يساعد بشكل طبيعي على زيادة مستويات الدم. إنه واحد من أفضل العلاجات لعلاج فقر الدم .

5. الموز يعزز الطاقة للحامل

الكربوهيدرات والسكر في الموز بمثابة معزز للطاقة الطبيعية .

6. الموز يمنع السرطان للحامل

واحدة من أكثر المزايا المفيدة التي يقدمها الموز هي قدرته على مكافحة السرطان. تخلق البقع الداكنة التي تظهر على جلد الموز عندما لعلاج فقر الدممنتشراً للغاية عامل نخر الورم (TNF)، وهي مادة يمكنها قتل الخلايا السرطانية وغير الطبيعية .

7. الموز يحسن صحة القلب والأوعية الدموية للحامل

صحة الجنين

الموز غني بالبوتاسيوم وقليل من الصوديوم، ومفيد لإدارة مستويات الكوليسترول في الدم، يساعد في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على الحديد ويساعد في الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين في الدم .

8. الموز يعالج الاكتئاب للحامل

إكتئاب الحمل

يتم تحويل المستويات العالية من التربتوفان في الموز إلى السيروتونين عند الاستهلاك. يساعدك السيروتونين، بدوره، على الشعور بالراحة ويسكن الجهاز العصبي، وبالتالي يرفع المزاج ويساعد في الحفاظ على توازن مزاجي صحي .

وصفات صحية من الموز للحامل

الحمل

1. عصير فواكه الشوفان

المكونات لوصفات صحية من الموز للحامل :

¼ كوب شوفان

كوب حليب

ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

حبة موز مفرومة، مقطعة إلى قطع صغيرة

4-5 مكعبات ثلج

طريقة عمل وصفة من الموز للحامل :

يُضاف دقيق الشوفان والحليب وزبدة الفول السوداني والموز المفرط ومكعبات الثلج إلى الخلاط.

امزجي لمدة دقيقة واحدة حتى يصبح ناعماً.